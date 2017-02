RIVEIRA - Entran a robar en la nave de Curropesca en Xarás y se llevan un botín de 50.000 euros

La planta de Curropesca, ubicada en el polígono industrial de Xarás, fue asaltada entre las noches del sábado y domingo -se sospecha sobre todo de las horas de la madrugada-, aprovechando que sus instalaciones estaban cerradas y no había nadie trabajando en su interior. Los ladrones accedieron por la parte posterior de la nave, tras dejar un camino de pisadas, arrancaron una rejilla metálica del conducto de ventilación y, una vez en su interior, lograron llevarse un botín aproximado de 50.000 euros, según las estimaciones iniciales de su propietario, Enrique Caamaño Tajes. Sus empleados descubrieron lo sucedido cuando en la medianoche del domingo al lunes fueron a trabajar y se encontraron todo revuelto en la zona de oficinas y los diferentes destrozos causados para entrar y desplazarse por la nave.

Tras realizar una primera inspección ocular de esta empresa familiar dedicada a la comercialización mayorista de pescado y marisco fresco, Caamaño señaló que tras entrar a la sala de máquinas usaron unas tijeras para cortar una chapa metálica para luego encaramarse a una cajas y meterse por el falso techo con la finalidad de burlar la vigilancia de las cámaras de seguridad, para dirigirse hacia las oficinas y despachos, en donde únicamente buscaron dinero. Se llega a esa conclusión debido a que pese q a revolver cajones, archivadores y armarios, y a haber ordenadores y otros equipamientos de valor, no se llevaron nada más que los billetes que había en un cajón. Para llevar hasta las oficinas llegaron a realizar algunos agujeros de manera errónea, pues no les llevaban a donde pretendían.

En la madrugada del lunes ya acudió una patrulla de la Policía Nacional hasta el lugar del robo, y ayer por la mañana acudió una unidad científica de la comisaría riveirense para realizar una inspección ocular, recoger huellas y tomar fotografías de los sitios por los que pasaron los ladrones. La unidad judicial de ese mismo cuerpo también ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer el robo. Las primeras averiguaciones apuntan a que esta acción delictiva es obra de una banda organizada, e incluso se sospecha que se trataría de la misma gente que cometió dos robos en el polígono industrial de Xarás: uno en mayo de 2015 entró a robar en el supermercado Eroski Center, de donde huyeron sin botín, y poco más de un mes después lo hizo en la nave-tienda de Bricoking, de donde se llevó 18.000 euros. Además, se les atribuye el robo de 4.000 botellas de licores valoradas en 50.000 euros en el Cash Galicia de Palmeira, pero que se pudieron recuperar en el camión sustraído en Valga y después de una persecución con disparos, que acabó en Arcade, pero sin poderse detener a los ladrones.

En estos momentos, se está lleva a cabo un primer visionado de las cámaras de vigilancia, por si en alguna de ellas se pudiera recoger la imagen de los cacos. Según informaciones a las que tuvo acceso este periódico, en una de las secuencias grabadas se ve a dos individuos alumbrando con linternas antes de bajar al taller. También están pendientes de revisar las grabaciones de cámaras de empresas colindantes.