Prisión comunicada eludible bajo el pago de una fianza de 80.000 euros. Así reza el auto dictado a última hora de la mañana de ayer por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Riveira para S.Á.S. “Chirolas”, de 33 años, al que la Policía Nacional detuvo el pasado jueves, junto con J.P.E., “Jalafato”, de 46 años, como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. El segundo, que era la persona que le acompañaba dentro de un vehículo en el momento en que lo interceptaron los efectivos de la unidad judicial de la comisaría riveirense, quedó en libertad con cargos. En el momento de la detención, que tuvo lugar en la Rúa Francisco Lorenzo Mariño, de Aguiño, uno de ellos portaba entre sus ropas 90 papelinas, en bolsitas termoselladas que contenía un total de 19,5 gramos de cocaína y otras 79 con 18,5 gramos de heroína.

Posteriormente, los investigadores llevaron a cabo, con la pertinente autorización judicial, sendas entradas y registros domiciliarios en viviendas ubicadas en la referida calle aguiñense y en la Rúa Arcebispo Xelmírez. En la planta alta de esta última, tal y como ya avanzó este periódico, se localizó un cultivo con 311 plantas de marihuana con sistema de ventilación, riego, transformadores e iluminación. En el registro practicado en la vivienda de Aguiño se localizaron un total de 940 papelinas con droga, entre las que también se incluyen la que se le encontraron en un cacheo. En lo que al registro se refiere, concretamente le fueron requisados 143,5 gramos de cocaína en 192 bolsitas termoselladas y otros 120 gramos de heroína en 579 envases similares. Además, se les intervinieron otras cantidades de diferentes sustancias estupefacientes, como 1.750 gramos de marihuana, 5,5 gramos de hachís y otros 800 gramos de sustancia de corte de la droga. En esta operación también se incautaron 8.455 euros en efectivo y en billetes de diferente valor, varios teléfonos móviles y una prensa hidráulica.

En su comparecencia ante el juez, el joven “Chirolas”, que según fuentes policiales, tiene al igual que “Jalafato” antecedentes por tráfico de drogas y delitos contra la propiedad por robos, tan sólo contestó a las preguntas de su abogado, negándose a hacerlo a las que le formuló la representante del Ministerio Público. El letrado le hizo varias preguntas con las que trató de respaldar las alegaciones que presentó para que la decisión del juez no fuera más dura. El letrado sostuvo que no hay riesgo de fuga ni tampoco de destrucción de pruebas por parte de su defendido, del que dijo que también tiene arraigo familiar, dispone de empleo y su familia depende económicamente de él. En cuanto al pago de la fianza, su familia estudiará en los próximos días la posibilidad de reunir la cantidad establecida en función de lo que se le incautó.

EL MAL MENOR

El abogado defensor de “Chirolas”, el riveirense Luis Fernández había solicitado la libertad de su cliente o en su defecto que la cárcel fuera eludible bajo fianza, frente a la petición de la Fiscal, que pidió el ingreso en prisión comunicada y no eludible bajo fianza. El hecho de que el juez accediera a la petición del letrado de la defensa

puede ser considerado como un importante éxito. Este abogado también consiguió hace unos días que un boirense para el que el Fiscal pedía trece años de prisión eludiera el ingreso en la cárcel al conseguir un acuerdo de conformidad por el que se redujo la condena a dos años que, al no tener antecedentes, no cumplirá salvo que vuelva a delinquir en tres años.