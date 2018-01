“Es mi hijo, pero es un monstruo. Yo no traje al mundo un ogro, pero se convirtió en uno”, dice la madre de O Chiclé

La madre de José Enrique Abuín, Margarita Gey, calificó a su hijo de “asesino”, para seguidamente manifestar que es su “hijo, pero es un monstruo”: “Aunque yo no he traído a este mundo a un ogro, se ha convertido en uno”. Aseguró estar preocupada por las consecuencias judiciales que pueda tener para su nuera, Rosario Rodríguez, y su familia por mantener una falsa coartada tanto tiempo, pero también por ella y su marido. A los padres y hermana de la joven madrileña les manda un mensaje diciendo que lo siente mucho y que no esperaba eso de su hijo, que se pone en su lugar y que le duele en el alma todo lo que están sufriendo. “Me duele como si fuera una hija mía”, declaró.

La progenitora dijo que pudo hablar con la mujer de O Chiclé, que está mal, destrozada, y que le manifestó que si él tiene que echar toda la vida en la cárcel que a ella no le va a importar, que no le quiere más. La madre le pide a su hijo que cuente toda la verdad “aunque se pudra en la cárcel” y se pregunta por qué ha hecho eso teniendo una hija y una mujer. Añadió que Rosario le manifestó que no sabía nada de lo que hizo su marido ni por qué le decía que tenía que mantener que estuvo con él en la noche del 22 de agosto de 2016. Indicó que su hijo le comentó que lo investigaron e interrogaron por la desaparición de Diana, y que incluso le llevaron el coche para inspeccionar, pero que todo quedó en nada. Pero dijo que tras los últimos acontecimientos, siente vergüenza y un dolor muy grande y que, por ello, no sale de casa. Añadió que su hijo “es chulesco y mentiroso, pero nunca le vi agresivo o violento”.

La madre de Diana Quer anuncia que se personará como acusación particular al reabrir el juez instructor la causa





Una postura diferente la expresó el padre de José Enrique Abuín Gey que dijo que todo era mentira, que la Guardia Civil se equivoca con él, que las cosas se están haciendo mal y defendió la inocencia de su hijo, “pues no tiene cojones ni para matar a una gallina o un ratón”, con lo que quiso negar que O Chiclé pudiera haber perpetrado un crimen e incluso que traficase con droga, pese a la condena que se le impuso.

La familia de Diana

El padre de la joven madrileña, Juan Carlos Quer, pide a Dios que el procedimiento judicial concluya con una “condena ejemplar” para el asesino de su hija y que el culpable, del que nunca menciona el nombre ni apodo, “no pueda volver a cometer horribles crímenes contra otras mujeres” y apostilló que su confianza en la Justicia es total. Explicó el “dolor infinito” que siente por el trágico fallecimiento de su hija, cuyos restos mortales fueron hallados tras más de 16 meses de “angustia e incertidumbre” sobre su paradero y en los que ni un solo día dejó de pensar en ella.



Juan Carlos Quer expresó la confianza que desde el primer día tuvo en la Guardia Civil y todo el equipo de investigadores que trabajaron sin descanso para esclarecer lo qué sucedió con Diana, por lo que su agradecimiento es “absoluto y eterno”, al igual que para las muestras de cariño y apoyo que él y su familia han recibido a lo largo de todos estos meses, así como para todos aquellos ciudadanos que han colaborado desde la desaparición de su hija. Seguidamente reclamó, una vez más, que se respete la intimidad de su familia, y apeló a la ética profesional periodística y a la dignidad en el tratamiento de las informaciones relacionadas con la muerte de Diana Quer, para “no incrementar aún más el dolor de la familia”. Juan Carlos manifestó que en estos momentos no puedo dejar de acordarse de todas las madres y padres, de todas las familias, que tienen a un ser querido desaparecido. Son miles de casos en toda España, y comparte su dolor y les desea lo mejor.



Diana López-Pinel, madre de la fallecida, anunció que se personará como acusación particular en la causa judicial que se investiga por la muerte de su hija, según declaró su abogado, Pedro de Bernardo, que formulará hoy esta petición tras la reapertura de la causa en el Juzgado Número 1 de Ribeira. Por su parte, Valeria Quer señaló en un tuit que espera que la autopsia “salga bien” para tener “la paz” de que no le haya hecho sufrir más aún de lo que se espera. “Que duras son las noches desde que recibimos la última noticia... No puedo dormir desde hace días. Te echo de menos, hermanita”, se lamenta en la redes sociales.