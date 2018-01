Tres espacios públicos de Ribeira llevarán los nombres de Paisal, Manuel Ayaso y Xoán Fernández

Los pintores Manuel Ayaso y Xoán Fernández verán estampados sus nombres en la casa de cultura de Aguiño y en la plaza de entrada a Las Carolinas, respectivamente, al igual que Enrique Paisal, miembro fundador de Los Tamara, en el Conservatorio Municipal de Ribeira, del que fue su primer director. Así lo acordó a última hora del lunes la corporación local en el pleno de este mes, en el que tomó posesión la nueva concejala del BNG, Elvira Blanco Pérez, que juró el cargo “por imperativo legal” mientras sujetaba un ejemplar de “Sempre en Galiza” de Castelao, una fórmula habitual en los frentistas. Las denominaciones no hubo ningún problema respecto a Ayaso ni Paisal, que se aprobaron por unanimidad.

El reconocimiento al artista palmeirense no sembró ninguna duda por sus méritos artísticos y sociales, pero el BNG votó en contra por considerar que presentar la propuesta a través de una enmienda no parecía la mejor forma. El motivo de que se hiciera así se debió a que cuando Rosa García Pose, portavoz de IPdeR, lo propuso en la junta de portavoces todos estuvieron de acuerdo, pero un olvido hizo que no se incluyese en el orden del día de la sesión, por lo que el alcalde le indicó que para no dejarla atrás la manera de solventarlo era en forma de enmienda. En este punto se produjo una curiosidad, pues el PSOE solicitó que las tres denominaciones quedasen sobre la mesa para mejor valoración y cuando el alcalde preguntó por esa propuesta lo tuvo que hacer hasta en cuatro ocasiones pues no lo entendían ni quienes lo propusieron y acabó formulándola en el sentido contrario y acabó con 18 votos en contra de dejarlo sobre la mesa y tres abstenciones de los socialistas.

El pleno aprobó respaldar a la Cofradía da Dorna en su candidatura de Ribeira como sede de los XIV Encontros de Embarcacións Tradicionais de Galicia, en 2019, y ahora deberá ser la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial la que decida si la acepta. García Pose subrayó que ese evento supondrá un reconocimiento a la dorna por la importancia que tuvo en la economía de la ría arousana durante muchísimos años.