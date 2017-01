Espectacular vuelco de un coche tras salirse de la vía en el enlace de Taragoña

Una persona resultó ayer herida tras salirse de la vía y volcar el vehículo en el que viajaba. El siniestro se produjo a primera hora de la mañana de este domingo a la altura del kilómetro 19 de la autovía do Barbanza, en las inmediaciones del enlace de Taragoña, en Rianxo. Un Peugeot que circulaba en dirección Riveira se salió de la carretera por el margen derecho y terminó volcado sorteando los quitamiedos.

A consecuencia del impacto, una persona que viajaba en el automóvil, un vecino de Rianxo, resultó herido. No obstante, a la llegada de las fuerzas de seguridad ya no se encontraba en el punto del accidente ya que, según ha trascendido, habría acudido por su cuenta al centro de salud con posterioridad. Un vecino de Boiro que, al parecer, conducía el coche en el momento del accidente salió ileso y dio negativo en la prueba de alcoholemia practicada por los agentes.

Al lugar del accidente acudieron los Bombeiros de Boiro, personal del 061, Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil de Rianxo.

Los agentes locales colaboran ahora con la Guardia Civil que instruye diligencias para investigar las causas del accidente. No se descarta que la helada en la carretera hiciese que el conductor perdiese el control del coche.

La DGT recomienda evitar los desplazamientos en vehículos con helada y extremar las precauciones si finalmente se viaja con este tipo de condiciones meteorológicas. Y es que la adherencia de un coche sobre el hielo es crítica. El conductor, alertan desde Tráfico en la campaña de invierno, puede que no vea el hielo sobre la carretera pero puede intuir la existencia de agua sobre la calzada que, combinada con el frío, hace que se produzcan las famosas placas de hielo. Esto suele ocurrir en zonas frías, con más riesgo en áreas sombrías y en las inmediaciones de puentes sobre ríos. n