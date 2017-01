BOIRO - Evacuados en helicóptero al Clínico dos jóvenes que resultaron heridos en un aparatoso accidente en O Seán

Dos jóvenes resultaron heridos de diversa consideración en un espectacular accidente de tráfico registrado a las ocho y cinco de la mañana del Día de Año Nuevo en el lugar boirense de O Seán. Ambos, que iban de acompañantes en el coche siniestrado, fueron evacuados inicialmente por el 061 al Hospital do Barbanza con diversos traumatismos y cuyo pronóstico es reservado. Uno de ellos, el riveirense M.P.M., de 18 años, fue derivado al mediodía en helicóptero al Clínico de Santiago de Compostela, mismo destino que tuvo a partir de las tres de la tarde la otra víctima, C.F.S., de 20 años y de Boiro.

El accidente se registró cuando un Audi A3 con matrícula 6877-CNH circulaba por una pista secundaria del referido lugar y, por razones que están siendo investigadas, se salió de la vía por el margen izquierdo, impactó contra dos árboles y quedó semivolcado al lado de uno de ellos. En un primer momento, el alertante le indicó al 112 que había atrapados, por lo que se movilizó a los Bomberos del parque comarcal de Boiro, pero al llegar comprobaron que ninguno de los ocupantes se encontraba en su interior. Según indicaron algunas fuentes, en el automóvil siniestrado iban cinco personas, dos chicas y tres chicos, que al parecer regresaban de una fiesta de Fin de Año que se celebró en un local hostelero de la zona.

Uno de los ocupantes del vehículo estaba tirado en el suelo con diversos traumatismos, por lo que se avisó al 061 para que movilizase una ambulancia, en la que fue trasladado al hospital comarcal, lo mismo que sucedió con otro de los jóvenes heridos. Las dos ocupantes presentaban cortes y magulladuras de escasa consideración y no quisieron ser trasladadas. En relación al conductor, diversas fuentes indicaron que se marchó del lugar tras el accidente. Como la parte que ocupaba el automovilista era la que presentaba más daños, y ante el temor de que pudiera estar herido por las inmediaciones, se inició una búsqueda por el entorno por si pudiera estar tirado cerca, pero no apareció nadie.

Sin embargo, se apunta que apareció poco después por el lugar del suceso, aunque lo hizo de como si fuera una persona más que acudió a interesarse por lo sucedido. Al lugar se movilizó la Guardia Civil de Tráfico, que inició una investigación del accidente para instruir el atestado. A última hora de la tarde de ayer, el conductor acudió por sus medios al hospital comarcal para recibir asistencia al empezar a sentir en su cuerpo los efectos del accidente. Desde el complejo asistencial ubicado en Oleiros se avisó a la Guardia Civil de Boiro para informales de su ingreso y una patrulla acudió hasta allí.

Por otro lado, a las cinco y media de la madrugada del domingo se registró una salida de vía de un Nissan 350Z con placas 3760-DPP en la AC-305, en A Angustia (A Pobra). Cuando llegaron la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico no había ningún ocupante en el vehículo, que estaba atravesado en un carril de la calzada, ni documentación. De todas maneras se sabe que el titular del coche es de Boiro.