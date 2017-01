El exdirector de La Caixa califica de “error” el préstamo a un empresario de 424.550 euros que le dio un cliente

El juicio contra el exdirector de la sucursal pobrense de La Caixa, Francisco Javier Otero García, por un delito continuado de estafa en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil quedó visto para sentencia. Durante unas tres horas expusieron sus conclusiones los abogados defensor y de Caixabank, tanto el que ejerce la acusación como la que defiende la responsabilidad civil subsidiaria del banco. El primero indicó que había que diferenciar tres grupos de productos, uno de los cuales era un “préstamo particular” que el acusado realizó a un empresario con los 424.550 euros que le entregó un cliente, a cambio de unos beneficios interesantes, pero que no se le pudo devolver al ir el negocio a la quiebra, además de que posteriormente falleció quien debía reembolsarlo.

El propio acusado llegó a referirse en su declaración a ese hecho, manifestando con palabras de arrepentimiento: “se que metí la pata una vez. Hice el tonto, fue una estupidez por mi parte y de la que no me beneficié. Siento haberlo hecho y responderé si tengo que hacerlo”. Pero, el fiscal y la acusación particular del perjudicado sostuvieron que el exdirector, prevaliéndose de la confianza que tenía con ese cliente, le convence para contratar un producto bancario irreal, un supuesto producto de ahorro a plazo con unas condiciones ficticias, aportando esa cantidad de dinero que nunca llegó a formar parte de la contabilidad financiera. El fiscal añadió que el cliente creía que ese dinero le iba a reportar beneficios del 3,4% TAE en los cinco años de vigencia del contrato imaginario, y añadió que al vencimiento del mismo le volvió a engañar formalizando otro contrato simulado, falso, con las mismas ventajas económicas ilusorias que el anterior.

Por su parte, Caixabank certificó que el contrato carece de correspondencia con los modelos habitualmente impresos de la entidad, “tratándose -en palabras del fiscal- de una burda manipulación”, y que el depósito de abono de intereses no es ninguna cuenta abierta en la entidad, y que el citado depósito carece de cualquier registro y que el banco no comercializa un producto similar. Además de otros errores en la fecha y hora del contrato, el documento lleva el membrete de Caixabank, cuando en febrero de 2005, pues no se constituyó como tal hasta julio de 2011.

El abogado de Otero García se refirió también a los productos de riesgos, tipo deuda subordinada o participaciones preferentes, en los que a su juicio los perjudicados deben reclamar por la vía civil contra el banco; y al caso de la retirada en abril de 2006 de un dinero (84.000 euros) de dos cuentas de una anciana analfabeta, ciega y sorda, en los que aseguró que su defendido no intervino en esos reintegros, “sino que fueron dos empleados, tal y como se recoge en el diario electrónico de la sucursal”, precisó. Durante el juicio, esos trabajadores indicaron que ellos no estaban en la oficina, además de que la abogada de dicha víctima advirtió la obtención fraudulenta de una de las huellas digitales en un documento, algo que sospecha que ocurrió cuando fue a su domicilio a hacerle la declaración de la renta, pues esa clienta sólo acudió una vez a la sucursal y fue en 2005 por una operación con un bajo comercial.

Por su parte, los abogados de Caixabank indicaron que el préstamo de los 424.550 euros forman parte de la banca paralela con la que supuestamente llegó a funcionar Otero García, lo mismo que le aplicó a otros certificados presuntamente fraudulentos. En por ello que entiende que el banco no es responsable.