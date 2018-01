La familia Quer solicitará que se hagan diligencias para tratar de acreditar una agresión sexual

Los padres de Diana Quer, que ejercen de manera conjunta la acusación particular por el crimen de su hija a través del abogado ferrolano Ricardo Pérez Lama, solicitarán al juez la práctica de varias diligencias y la obtención de otras pruebas con la finalidad de tratar de acreditar que la malograda joven madrileña fue víctima de una agresión sexual, por lo que no depositan todas sus esperanzan en lo que determine la autopsia. De hecho, los progenitores están convencidos de esta posibilidad, pues el padre ya manifestó que el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, “Chiclé”, no cogió “a mi hija para llevarla a misa”. Insiste en esa idea pues, pese a que el informe preliminar de la autopsia no lo pudo probar, tampoco se descarta, tal y como dio a conocer el padre, Juan Carlos Quer, en un comunicado el pasado 11 de enero. Su representante legal está dispuesto a demostrar que detrás del secuestro del 22 de agosto de 2016, para lo que se amordazó y maniató a Diana y se la introdujo en un coche, hubo un delito contra la libertad sexual, aunque sólo sea en grado de tentativa.

Esas pruebas que se pretenden obtener durante la instrucción del procedimiento por la muerte de Diana Quer se sumarán a los indicios detectados por el juez encargado del caso para que, por ahora, no descartase que el detenido por el crimen, Chiclé, sea investigado por un presunto delito de agresión sexual. Entre esos elementos o circunstancia que permiten inferior la posible comisión del referido delito se contempla el inquietante mensaje que la joven envió a un amigo de que estaba “acojonada” porque un individuo la llamada a la voz de “morena ven aquí”, y que la conversación se viera interrumpida al raptarla; así como el hecho de que fuese amordazada y maniatada y su cuerpo estaba desnudo al ser hallado sumergido en el agua de un aljibe de la antigua fábrica de gaseosas “La Pitusa” en Somoza (Asados-Rianxo), y otros. Desde la familia Quer se considera muy importante que se tengan en cuenta los antecedentes del detenido y las prueba periciales psicológicas que le practiquen, pero sobre todo las condiciones en las que se encontraron los restos mortales de Diana Quer.