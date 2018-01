Familiares del “Chiclé” creen que hay alguna persona más implicada en la muerte de Diana Quer y que “debe pagar”

Pese a que el juez instructor de la causa por la desaparición y muerte de Diana Quer consideró que de los informes médico-forense y del Instituto Nacional de toxicología y Ciencias Forenses no se desprende la existencia de indicios ni de muestras genéticas que indiquen la participación en el hecho de varias personas, cada vez son más las voces que apuntan a esa posibilidad. Los últimos en sumarse a creer en la opción de que hay alguien más implicado en el fallecimiento de la joven madrileña son familiares del único detenido, el rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias el “Chiclé”. Señalan que quien conoce la nave en la que fue hallado el cadáver sumergido en el agua de un aljibe que hay en el sótano de la misma puede deducir que una persona sola es incapaz de levantar la pesada losa que tapa ese pozo y que en el hueco que cubre una tapa de fundición no hay espacio suficiente para arrojar a una persona lastrada con unos bloques.

Estos familiares señalan que con esta afirmación no pretenden restarle la culpabilidad al “Chiclé”, pero creen que con el silencio que está guardando no hace más que proteger a esa otra persona que según aseguran, “debe pagar también por lo que ha hecho”. En este sentido, señalan que no son capaces de llegar a entender como Enrique Abuín no es capaz de delatarlo y “se come él solo todo el marrón”. El único argumento que encuentran para esa actitud es lo que ya apuntó en su día este periódico de que ese otro individuo le haya amenazado con hacerle daño a su hija de 13 años, por la que todos los familiares dicen tiene gran adoración, y que es recíproco por parte de ella, pues pasaban mucho tiempo junto, sobre todo cundo iba a entrenamientos y competiciones deportivas.

Algunos de estos familiares del “Chiclé” definen como una “novela negra” lo que están viviendo desde que los investigadores lo detuvieron como principal sospechoso del crimen de Diana Quer, y que no son capaces de encontrarle una explicación. De hecho, dicen que aunque hubiera cometido otros delitos, no lo veían capaz de matar a nadie e que incluso hay quienes lo dudan, y añaden que era una persona que ni fumaba, ni bebía ni se drogaba, pese a que eran conocedores, y no niegan, de que vendía sustancias estupefacientes. Sobre como está viviendo la familia de Enrique Abuín lo ocurrido con su detención y las jornadas posteriores, algunos miembros indican que hay un “ambiente enrarecido” y que no hacen más que darle vueltas en la cabeza a lo que pasó y algunos de ellos incluso se sienten culpables de que haya muerto la adolescente de Pozuelo, pese a que la familia de Diana Quer ya indicaron más de una vez que ellos o tienen responsabilidad alguna, sino que son víctimas del “Chiclé”.