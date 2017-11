Feministas recriminan a la edila Rosa García Pose su “desprezo” a las víctimas de acoso sexual

Una proposición sin trascendencia para el devenir de Ribeira como la presentada por el BNG en el último pleno para instar al Gobierno central a suspender la aplicación del artículo 155 de la Constitución y aceptar el derecho de autodeterminación de los pueblos, está dando que hablar, pero no tanto por su contenido o resultado de la votación. De la hora de debate en la que los nacionalistas no convencieron a sus compañeros de corporación, pues se quedaron solos en la votación a favor de la iniciativa, y en la moción sobre violencia de género, colectivos feministas extrajeron dos intervenciones de la portavoz de IPdeR, Rosa García Pose, para arremeter contra ella y pedirle que se retracte o su inmediata dimisión.

Esta última la solicita Mulleres en Acción do Barbanza, que expresó su indignación y rechazo al indicar que en ese pleno dicha edila “mostrou un absoluto desprezo e unha falta de empatía coas mulleres vítimas de acoso sexual ao afirmar que a Garda Civil non tocou as tetas a unha muller por desgraza para ela”. Señala que García Pose muestra una “total ignorancia” sobre lo que significa el feminismo cuando, según esta asociación, afirma que no le gusta que se utilice el término feminista porque sería utilizar “violencia feminista cara aos homes”. Mulleres en Acción precisa que gracias a los movimientos feministas las mujeres pueden votar y estar representadas en las instituciones, a pesar de que queda mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad real, que es lo que persiguen estos colectivos. Y añade que, con sus palabras, la concejala no reconoce algo tan evidente como que las mujeres son discriminadas y que únicamente por el hecho de ser féminas sufren violencia física, psicológica, sexual, institucional, laboral y otras.

Desde la Asamblea Feminista Akelarre, además de secundar las críticas de Mulleres en Acción, por lo que considera “insultantes declaracións” de la concejala. Se pregunta por lo que quiso decir con esas expresiones y si insinúa que es una honra sufrir una agresión sexual, venga de quien venga y si “debemos vivilo coma un eloxio” y que “se nos acosan están dicindo que somos atractivas”. Frente a eso, dicen que la casuística demuestra que cualquier mujer, sea guapa o fea, joven o vieja y vista recatada o llamativa, es susceptible de sufrir una agresión de ese tipo, y que el único requisito es que haya un agresor. Le recrimina que desde su cargo potencie el “discurso do sistema patriarcal a favor da violación e a violencia cara ás mulleres”, y a que desde los escaños de la corporación se aliente con risas ese tipo de “discursos misoxinos”. El BNG de Ribeira se sumó a las críticas.