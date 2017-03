RIVEIRA - La Fiscalía pide 8 años de cárcel para un acusado de agresión sexual a una sordomuda con discapacidad del 70%

Ocho años de cárcel y una indemnización de 12.000 euros. Esa es la petición que formula la Fiscalía para un vecino de Riveira de 36 años, cuya identidad responde a las iniciales J.A.R.R., al que acusa de un delito de agresión sexual del que se acaban de cumplir seis años, pero para el que todavía no está fijada una fecha para la celebración del juicio. Según se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos por los que ese individuo es procesado ocurrieron en torno a las cinco y media de la tarde del 5 de marzo de 2011 cuando la víctima se encontraba en el lugar de Fonterramil, en la parroquia riveirense de Castiñeiras, y que el acusado le hizo señas a ella para que lo siguiera hasta una caseta para guardar leña que había a unos 100 metros de donde estaban.



Se da la circunstancia de que esa mujer es sordomuda de nacimiento y padece un retraso mental, además de que tiene reconocida una minusvalía del 70%. Según indica la Fiscalía, la víctima le hizo caso debido a la relación de vecindad que les unía y por conocerlo desde la adolescencia. En el escrito de acusación del Ministerio Público se especifica que al llegar a la referida caseta, el procesado la empujó al interior y allí le quitó la ropa -pantalón, mandil y bragas-, la arrojó al suelo de la leñera y llegó a penetrarla vaginalmente.



La Fiscal de la sede riveirense que entiende del caso añade que una vez que completó la agresión sexual, J.A.R.R. le dijo a ella a través de señas que no contase nada de lo sucedido. A consecuencia de esos hechos descritos, la víctima padeció un trastorno agudo por estrés. El Ministerio Público considera probados los hechos y que J.A.R.R. es el autor de los mismos, por lo que pide la privación de libertad durante ocho años para el acusado, así como que indemnice al representante legal de la víctima con la cantidad de 12.000 euros por los daños morales causados.



La Fiscalía propone que en el juicio oral se lleve a cabo un interrogatorio al procesado y que como pruebas testificales declaren la víctima y sus progenitores y como prueba pericial comparezca el médico forense del Imelga para que ratifique el informe emitido. Por parte de la defensa del acusado se solicita que se someta a la víctima de la agresión sexual a una prueba neurocientífica para determinar la veracidad de la acusación, pues su cliente sostiene que no tiene ninguna implicación en el hecho delictivo que se le atribuye.