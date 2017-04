El fuego devora en Riveira una casa “okupada” pero sin lamentar víctimas

Riveira amaneció ayer en medio del sonido de sirenas, que despertaron a numerosos vecinos, que no tardaron mucho en saber lo que sucedía. Una casa antigua situada entre las calles Alexandre Bóveda y Canarias, cuyo interior era todo de madera, estaba envuelta en llamas. Fue la Policía Nacional la que dio la voz de alarma del incendio al 112 a las 7.20 horas al detectarlo sus funcionarios desde la comisaría, situada a escaso metros. Se movilizaron a las dotaciones de Bomberos de Riveira y Boiro, GAEM y Policía Local, e incluso se avisó a Urxencias Sanitaria-061, que desplazó una ambulancia, pero nada más llegar al punto fue desactivada.

El origen del incendio se desconoce y posiblemente nunca llegue a saberse. Se cree que, como sus propietarios no vivían en ese inmueble, no tenía conectada la corriente eléctrica, por lo que un cortocircuito no parece probable. El hecho de que fueran okupas -dos delincuentes habituales de A Pobra, “Spiderman” y “Fundi” solían ir a dormir, pero también entraba otra gente- los que se metían en ella para dormir, al igual que hacen en una casa cercana es lo que hace sospechar que pudieron encender un fuego para calentarse debido a que por la noche hacía bastante frío, y que el fuerte viento lo extendiera por otras partes del inmueble.

De hecho, cuando el incendio estaba extendido volaron por la zona numerosas charamuscas que salían de esas llamas, y que incluso prendieron en una palmera situada al otro lado de la Rúa Canarias, que los Bomberos lograron apagar rápido. Un testigo indicó que, afortunadamente, el viento soplaba hacia el medio de dicha calle, pues de hacerlo en otras direcciones en donde hay casas posiblemente se estaría hablando de mayores desgracias..

Muchos vecinos del entorno se asomaron a ventanas y grabaron imágenes de los primeros momentos del incendio. Incluso llegaron a ver la figura de personas junto la casa, pudiendo tratarse de los que esa noche estaban en ella y que huyeron. Aún así, al apagarse el fuego, empezó a removerse y regar los escombros, pues se vino abajo toda la estructura interior, para evitar reproducciones, y se usó una micropala excavadora para una búsqueda de posibles atrapados. Un toxicómano le dijo al personal de extinción que quienes estaban al iniciarse el fuego habían inhalado algo de humo pero que se encontraban bien.

DESALOJADA UNA VIVIENDA PRÓXIMA

El dispositivo de emergencias movilizado funcionó a la perfección y de manera coordinada. Se priorizó la seguridad de las personas, por lo que las Policías Nacional y Local, además de acordonar el lugar durante las nueve horas en que se prolongó la intervención, procedieron a desalojar una vivienda por precaución, pues había riesgo de que el fuego la alcanzase. Aún así, los Bomberos la protegieron en todo momento. Por razones de seguridad, derribaron una pared inestable de ladrillos y, al final, se colocó una valla delante de la fachada para que no se acerque gente por posibles desprendimientos.