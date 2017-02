O BARBANZA - El fuerte temporal deja innumerables pero pequeñas incidencias en la zona

El aviso de temporal de viento y en el mar hizo que se extremasen al máximo las precauciones en la jornada de ayer y buena parte de la flota quedó amarrada. Aunque fueron bastantes los que se arriesgaron al acercarse demasiado al punto donde rompían las grandes olas registradas con el fin de tomar fotografías espectaculares en lugares como Corrubedo o Couso, no hubo que lamentar graves incidencias. De hecho, la mayoría se limitaron a caídas de árboles enteros o sus ramas, y al desplazamiento de contenedores de sus lugares habituales. No en vano llegaron a soplar rachas de viento que se aproximaron a 100 kilómetros por hora en el litoral riveirense.

Una de las incidencias más destacada fue el desprendimiento del cristal de la fachada posterior de un noveno piso del edificio Torre Santa Uxía, en el Malecón de Riveira. Fue a las dos y veinte de la tarde cuando la Policía local y los Bomberos fueron movilizados ante ese aviso pues estaban cayendo vidrios minúsculos a la vía pública. Al parecer, el viento lo arrancó de la pared y empezó a partirse en trocitos, que cayeron sobre todo en la terraza del entresuelo. Los equipos de emergencia se encargaron de sanear esa parte de la fachada retirando los restos que quedaban para que no siguieran cayendo.

El GAEM de Riveira tuvo una mañana muy ocupada al atender los avisos para retirar un cable de teléfono en Laxe y otros dos de la luz en A Fieiteira y Os Muiños, un árbol caído en Coroso y otro en Palmeira, ramas en Pedra Pateira, A Bouciña y Salmón que entorpecían el tráfico, bolsas de agua en la Avenida da Coruña, As Saíñas y Xarás, un mástil de una señal en Coroso y piedras en Olveira. En Rianxo fue necesario cortar un pino en Abuín que había cortado el cable de la línea eléctrica de una casa y el acceso por carretera. Esto último también pasó en un vial de Boiro de Arriba.