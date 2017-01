Gana peso la hipótesis de que quienes hicieron desaparecer a Diana Quer siguieron una ruta distinta al teléfono móvil

Hace unos días se dio por descartada la línea de investigación relacionada con una decena de personas de interés policial cuyos teléfonos tuvieron un comportamiento similar al iPhone 6 de Diana Quer al conectarse a las mismas antenas repetidoras de señal entre A Pobra y Rianxo, por tener coartadas que los alejan de sus vinculación con el caso. Desde ese momento, ha vuelto a cobra importancia la hipótesis de que quienes hicieron desaparecer en A Pobra a la joven de Pozuelo en la madrugada del pasado 22 de agosto siguieron una ruta totalmente distinta a la del teléfono móvil de la adolescente, que apareció hace dos meses y medio debajo del viaducto de la Autovía do Barbanza, en Cespón, y que al arrojarlo un colaborador en ese punto de la ría arousana se trató de despistar a los investigadores.

Estos últimos están siguiendo otros posibles rastros a través de diferentes metodologías para saber por donde hicieron desaparecer a Diana Quer y tratar de avanzar en la localización del paradero de la muchacha. Después del periodo de vacaciones de Navidad, en el que se había reducido de manera considerable el número de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) involucrados en las pesquisas, se ha vuelto a dar un impulso a las investigaciones. De hecho, este miércoles volvieron a acudir algunos de sus integrantes a las dependencias judiciales en donde mantuvieron contacto con los funcionarios del Juzgado Número 1 de Riveira que entienden del caso y también con la Fiscalía.

Por otro lado, la investigación que se está llevando a cabo con la goma negra del pelo que encontró Diana López-Pinel un día y medio después de denunciar la desaparición de su hija y tras recibir una captura con el inquietante mensaje que le mandó Diana Quer a un amigo de Madrid y en el que le decía “me estoy acojonando” ya que un individuo la estaba llamando y le decía “morena ven aquí”. El hallazgo en la zona donde estaban aparcadas las caravanas de los feriantes con motivo de la fiesta del Carme dos Pincheiros, ha provocado que se haya vuelto a apuntar en esa dirección como sospechosos de la desaparición, a los que se identificó. Espejo Público entrevistó a uno de esos trabajadores, que niega dicha implicación, y pide que no se les pinte tan malos a ellos como lo están haciendo y que no se pinte a los buenos tan bien. Y no considera malo que alguien le diga un piropo a una chica.