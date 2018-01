Unai González deja la presidencia de la Asociación Francisco Lorenzo Mariño para “dar paso a novas inquedanzas”

Aguiño celebró este fin de semana uno de sus actos más tradicionales: la Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño que cumplió su décimo tercer aniversario. Lo hizo con un sentido homenaje Dolores Pérez González, más conocida como Lola a Chopa por su lucha incansable en defensa de los intereses de los vecinos. De hecho, fue objeto de una charla titulada: “Socialista e muller no inicio da democracia” y también se entregó un obsequio a sus familiares.

Otra de las intervenciones fue sobre la actividad cultural de la entidad fundada en su día por Mariño, pero también hubo otras actividades. De hecho, estos actos se ofrecieron el viernes y el programa se desarrolló hasta ayer domingo.

Éxito de público

No faltó el éxito en la actuación de Quico Cadaval, que el sábado reunió a unas 95 personas con su “Lendas suburbanas”, ofrecido en el conservatorio y aula de música de Aguiño. Además, ese mismo día se realizó la tradicional ofrenda floral y la lectura de un manifiesto en el cementerio de Porto do Son, donde está enterrado el párroco fundador de la entidad, Franciso Lorenzo.

El cierre llegó ayer con un espectáculo infantil y familiar ofrecido por A Xanela do Maxín. Más de 70 personas asistieron para disfrutar de su “Titeremusicontos” que, como su propio nombre indica, contenía animación musical, de títeres e historias contadas por los miembros de la compañía.

En el programa también hubo música tradicional con A Bailadela y no faltó la misa en memoria del fundador. Un año más, y ya van trece, la entidad celebró su semana cultural, su acto más vistoso, pero no el único. Aunque también recibió la noticia de que Unai González dejará la presidencia para dar paso “a novas inquedanzas” con Elvira Pisos, que fue concejala de Cultura en el pasado mandato municipal. l