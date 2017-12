Gonzalo Sarasquete resulta elegido para honrar la memoria de los represaliados

El proyecto presentado por el artista ribeirense Gonzalo Sarasquete, titulado “Tódolos silenciados. Fuxidos, agochados, asasinados”, ha resultado el elegido para honrar la memoria de los represaliados en O Barbanza durante la dictadura franquista.

Tras valorar las propuestas que se ajustaban al presupuesto disponible, presentadas por artistas de la zona, el pasado 21 de diciembre una comisión formada por expertos en arte eligió el proyecto que se llevará a cabo finalmente. La obra se realizará en hormigón de color blanco hueso con molde de madera, cuya superficie será tratada para destacar las vetas. El conjunto escultórico representa, de forma abstracta, a un fusilado, que toma como inspiración el dibujo de Castelao “A derradeira lección do mestre”. Este monumento será ubicado en el lugar de Confurco (Lousame).

A la hora de hacer su elección entre las propuestas presentadas, la comisión asesora tuvo en cuenta la identificación de la obra con el tema propuesto, la originalidad y simplicidad formal, la idoneidad del material para el entorno en el que está previsto que se sitúe y su sobriedad formal.



Subvención provincial

Una subvención de la Diputación de A Coruña y las ayudas aportadas por los distintos concellos de la comarca harán posible la realización e instalación de este monumento en memoria de las personas represaliadas durante el franquismo, algo por lo que la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza lleva luchando largo tiempo.

Desde esta entidad agradecían ayer el esfuerzo realizado “por tódolos artistas que nos fixeron chegar as súas propostas, así como tamén a colaboración desinteresada das persoas que nos asesoraron para facer a elección”. También felicitaron a Gonzalo Sarasquete por haber presentado el proyecto seleccionado.