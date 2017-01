RIVEIRA - La saturación del depósito municipal hace que los coches retirados de la vía vayan a una finca junto los juzgados

El depósito municipal de Riveira, ubicado en la zona de Xarás, se encuentra actualmente saturado por diferentes causas, pero sobre todo porque es el lugar de almacenaje de vallas y señales viarias, el garaje de las lanchas tipo zodiac de salvamento de la agrupación local de Protección Civil y, sobre todo, vehículos retirados de la vía pública, en su gran mayoría por carecer de seguro obligatorio. Ello provoca que los coches, camiones y motos que son retirados de la vía púbica por la grúa debido a diferentes motivos se empezasen a llevar a una finca ubicada frente a los juzgados y la base de la Policía Local y que hace unos días llamó la atención pues después de mucho tiempo en la que estuvo sin hacerse nada, se realizaron trabajos para allanar esa superficie y que suscitaron las preguntas de quienes fueron testigos de esa actuación.

Según pudo saber este periódico, el motivo de la saturación del depósito municipal responde al hecho de que se hace necesario respetar los tiempos legales de notificación a los afectados de que su vehículo fue inmovilizado y que de no cumplir con sus obligaciones se sacará a subasta. En caso de que no los den localizado -parece ser que hay uno de Portugal-, se deberá publicar el correspondiente anuncio en los boletines oficiales. Transcurrido todo ese tiempo, se celebrará una puja -no parece que vaya a ser antes de Semana Santa-, tras la que el adjudicatario será el encargado de retirarlos, quedando entonces libre ese espacio.

El Concello riveirense realizó gestiones con un intermediario de los propietarios de ese solar, que cuenta con un cierre perimetral de malla metálica, para lograr la cesión de uso del mismo para que sirva como depósito de los vehículos que a partir de ahora se retiren de la vía pública. Hace algunos años ya se utilizó ese mismo recinto, aunque lo hizo con un fin algo diferente, pues se convirtió en zona de aparcamiento gratuito mientras se acometía una obra que reducían notablemente la zona para estacionar en el casco urbano. Cabe recordar que el Concello de Riveira también habilitó aparcamientos disuasorios en las inmediaciones del cementerio municipal y entre los barrios de Abesadas y Cubeliños.

Los primeros vehículos que tuvieron como destino su depósito en ese terreno fueron dos vehículos que estaban aparcados en la zona del relleno portuario, en donde se habían colocado varias señales provisionales de prohibición de estacionar debido a que esa zona iba a ser ocupada por las carrozas de la Cabalgata de Reyes. Al cierre de esta edición, todavía no habían acudido sus propietarios a retirarlos.