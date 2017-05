La Guardia Civil detiene otra vez a “Nigeria” al estar investigado por obstrucción a la Justicia

Cuando todavía los pobrenses estaban digiriendo la repentina puesta en libertad preventiva de Rubén Silva García, “Nigeria”, y se sucedieron las reacciones a la supuesta agresión que le propinó a un hostelero de la villa, ha trascendido que este conocido delincuente de A Pobra volvió a ser detenido. Ocurrió en torno a la una y media de la tarde de ayer después de que se presentase minutos antes en el puesto auxiliar de la Guardia Civil en la localidad, en donde presentó una denuncia contra el referido empresario por un supuesto delito de lesiones. Aunque no presentó parte de lesiones, si hay constancia de que acudió al centro de salud y al Hospital do Barbanza, donde lo atendieron de las múltiples magulladuras que presentaba en diferentes partes de su cuerpo.

Aunque oficialmente no se ha comunicado nada al respecto de su último arresto por parte de la Benemérita, este periódico ha podido saber que “Nigeria” está siendo investigado por un delito de obstrucción a la Justicia. Ello estaría relacionado con el hecho de que hubiera amenazado y agredido a un hostelero pobrense, según consta en la denuncia que contra él presentó este último contra el conocido caco y que ya lo había denunciado semanas atrás por un robo con fuerza, tras sorprenderlo dentro de su negocio.

Cabe señalar que horas después de que quedase en libertad el pasado martes -se decretó esa medida cinco días después de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ribeira lo mandase para la cárcel de Teixeiro al ser investigado por 14 robos con fuerza que generaron una gran alarma social-, “Nigeria” acudió en torno a las cuatro y media de la madrugada del miércoles a buscar al referido hostelero y, tras recriminarle que lo hubiera denunciado y considerarlo el responsable de su ingreso en prisión, presuntamente amenazó y agredió a ese empresario.

Debido a que era buscado por el delito de obstrucción a la Justicia, a la salida del puesto auxiliar de A Pobra lo aguardaba una patrulla de la Guardia Civil para proceder a su detención y trasladarlo a los calabozos del cuartel de Boiro. Previsiblemente, “Nigeria” pasará a lo largo de la jornada de hoy a disposición del titular del Juzgado de Instrucción Número 1, para comprobar si acuerdala adopción de alguna medida contra él. l