Heridas una conductora y su sobrina de 11 años en una colisión múltiple por alcance en la AC-550 en Gándara

La carretera comarcal AC-550, entre Cee y Riveira, a la altura del número 24 del lugar de Gándara, en la parroquia riveirense de Oleiros, fue escenario a las tres menos diez de la tarde de este viernes de un accidente de tráfico, consistente en una colisión múltiple por alcance. Como resultados de estas colisiones, las dos ocupantes de uno de los coches siniestrados resultaron heridas, inicialmente de carácter leve, aunque alguna de ellas estaba pendiente de los resultados de unas pruebas que se le estaban realizando. Según relató una de las conductoras implicadas, iban en caravana después de que se abriera el semáforo de unas obras viarias que se están ejecutando en las inmediaciones, cuando un automóvil que iba delante se detuvo para girar hacia la una pista a la izquierda y todos los demás vehículos que iban detrás se detuvieron, pero al último lo alcanzó de un fuerte impacto otros que iba a continuación.

En el accidente se vieron implicados un Seat León C-2568-CH, conducido por J.M.C.L., de 44 años y vecino de Queiruga, que impactó contra un Ford Fiesta 0203-FLS, que iba delante y estaba ocupado por M.T.A. -sufrió un latigazo cervical-, de 35 años y reside en Estados Unidos, aunque se encuentra de vacaciones en Riveira, y su sobrina de 11 años, que estaba pendiente de valoración. Ambas fueron evacuada por un policía local y que se detuvo a auxiliarlas y las trasladó en su coche particular hasta el Hospital do Barbanza. Fruto del impacto recibido, este último vehículo fue desplazado del lugar en el que estaba parado y golpeó a un Citroën C3 con placas 9784-GXB, a los mandos de la sonense R.M.R.G., de 47 años, y que alcanzó a un Seat Córdoba 3487-CKF, conducido por Juan Rey Vidal, de 62 años y de Xuño.

Hasta el lugar en el que se registró dicho accidente de tráfico fueron movilizados los Bomberos del parque comarcal de Riveira y una dotación del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) riveirense que, hasta la llegada de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, se encargaron de regular la circulación rodada debido a que uno de los carriles estaba ocupado por dos de los cuatro coches implicados, pues los otros dos fueron apartados por sus conductores al margen derecho de la calzada. Una vez fueron retirados los vehículos por la grúa, limpiaron los vertidos de líquidos que había sobre el asfalto. Las pruebas de alcoholemia realizadas dieron negativo. Al lugar del suceso también se movilizó una ambulancia del 061, pues la persona que avisó del mismo hablaba de que había heridos, pero sus servicios no fueron necesarios, pues ya fueran evacuados.