Heridos tres conductores en dos accidentes de tráfico registrados en viales de Salmón y A Mercé

Tres personas resultaron heridas, inicialmente de carácter leve en sendos accidentes de tráfico registrados en los lugares de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, y en la rotonda de A Mercé, en Posmarcos (A Pobra). En ambos casos las víctimas fueron los conductores de los tres vehículos implicados. El ocurrido en Salmón poco antes de las doce menos cuarto de la mañana de ayer en la carretera AC-550 (Cee-Ribeira) se debido a una colisión por alcance en la que también intervinieron un Peugeot 307, cuyo conductor sufrió herida leves -le recomendaron que acudiera al hospital a hacerse una revisión- y un Volkswagen Polo, cuyo conductor aparentemente no parecía presentar lesiones, pero luego se quejó de dolores en la espalda.

La Guardia Civil de Tráfico instruye las diligencias para elaborar el atestado, que determine responsabilidades. Al parecer, uno de los coches redujo la velocidad para girar hacia la derecha e incorporarse a un vial de acceso secundario al Hospital do Barbanza, cuando el automóvil que iba a continuación lo golpeó en la parte posterior. El primero de los vehículos salió despedido contra un poste y el otro se empotró en el cierre de una finca con viñedo. Al lugar del suceso también se movilizaron efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) y de la Policía Local, ambos de la capital barbanzana.

El otro accidente de tráfico tuvo lugar poco antes de la una de la tarde cuando, por razones que se desconocen, un Suzuki Vitara que procedía de Boiro por la AC-350 continuó recto en la rotonda de A Mercé y acabó saliéndose de la vía hasta que se detuvo tras una cuneta. El conductor del vehículo siniestrado, cuya identidad responde a las iniciales J.P.M., de 86 años, resultó herido y fue evacuado en una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias-061 Galicia al Hospital do Barbanza con pronóstico leve. Al lugar se movilizaron la Policía Local pobrense y la Guardia Civil boirense, que fue la que solicitó la presencia de la asistencia médica.