Heridos dos ribeirenses al ser embestido su coche por otro en el cruce pobrense de los semáforos

Dos jóvenes ribeirenses resultaron heridos, inicialmente leves, en un accidente de tráfico registrado a las doce y cuarto de la madrugada de ayer en el cruce de los semáforos del casco urbano de A Pobra, que a esa hora ya parpadeaban en ámbar. El siniestro se produjo cuando un Opel Astra, conducido por la sonense I.A.S., de 19 años, con la que iba de acompañante R.S.V., de 35 años y residente en la localidad pobrense -ambos resultaron ilesos-, que procedía de la Rúa Fernández Varela, se saltó la señal de Stop y acabó embistiendo frontolateralmente a un Peugeot 206, a cuyos mandos iba A.M.G.C., 21 años y de Ribeira, y acompañado de S.M.C., también vecina de la capital barbanzana, que circulabas por la Rúa da Paz hacia Ribeira. Sus dos ocupantes fueron evacuados al Hospital do Barbanza por una ambulancia. Ella presentaba golpes y se quejaba especialmente del brazo derecho, mientras que el conductor sufrió esguinces cervical y lumbar. Al lugar también se desplazó una patrulla de la Policía Local, que instruye el atestado.

Por otro lado, un vecino del lugar boirense de Loxo de Arriba, P.R.L., de unos 32 años, resultó herido leve en un accidente de circulación registrado a las cuatro menos diez de la madrugada de ayer en la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 27, en Lampón. El vehículo que conducía, un BMW Serie 320 se salió de la calzada pro el margen izquierdo y batió contra la mediana de hormigón, para luego arrastrase unos 100 metros hasta que se detuvo contra el guardarrail del margen derecho. Al lugar se desplazaron una ambulancia del 061 que evacuó a la víctima al Hospital do Barbanza, así como los Bomberos de Boiro y la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que instruye las diligencias. Al parecer, según algunos testigos que se detuvieron en el lugar y que señalizaron el accidente, el conductor presentaba síntomas de encontrarse bajo efectos de bebidas alcohólicas.

También arrojó una tasa positiva en alcoholemia el conductor de un Peugeot 306 que antes de las tres de esa misma madrugada se salió de la calzada en la carretera AC-305 e impactó con su puerta delantera izquierda contra un contenedor metálico de obra en Cespón. Pese a que al lugar acudió una ambulancia del 061, el piloto no quiso ser trasladado a un centro asistencial. La Guardia Civil de Tráfico instruye el atestado.