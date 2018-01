Huyen tras una persecución policial por un robo en un estanco de Taragoña

Unos ladrones se dieron a la fuga a pie después de sufrir un accidente en una persecución policial, que se inició tras el robo que protagonizaron en un establecimiento comercial de la parroquia de Taragoña, de donde se marcharon a toda velocidad, al menos, en un coche. Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro de la madrugada de ayer cuando unos cacos forzaron la cerradura de la puerta principal del estanco “Take Away-Punto na boca” y se llevaron diversa mercancía, básicamente cajetilla y cartones de tabaco por un importe próximo a los 9.000 euros, así como una cantidad de dinero en metálico cercana a 1.200 euros. Al detectar los sensores de seguridad la presencia de esos individuos, saltó la alarma, y de inmediato acudió la patrulla de la Guardia Civil del cuartel de Boiro, que en una rápida actuación llegó a ver huir a dos individuos en un vehículo tras salir de la tienda, por lo que salió detrás de los ladrones fugados.



La huida continuó por la carretera autonómica AC-305 hasta el lugar de Burés, en Asados, en donde al parecer el coche en el que trataban de huir los cacos chocó contra el vehículo policial que trató de interceptarlo. Posteriormente, se produjo una salida de vía del automóvil en el que iban los ladrones, que lograron salir del mismo por sus propios medios y continuaron la huida a pie en medio de la oscuridad y por un monte de ese lugar, dejando abandonado el coche con buena parte del botín, concretamente unos 6.000 euros en tabaco y la caja registradora con una recaudación de 300 euros, y que se pudieron recuperar. En el inicio de su huida, los ladrones ya perdieron parte del botín que pretendían llevarse, pues les cayeron una veintena de cartones de cigarrillos. Por el momento, nada se sabe de otra mercancía sustraída que, a falta de rematarse el inventario por parte de los dueños, podría superar ampliamente los 2.000 euros, y de otros 900 euros que había guardados en cajas y que también se llevaron pero que aún no se pudieron recuperar.



Cámaras de seguridad

Por el momento, no se les pudo dar alcance ni los encontraron pese a que se estableció un dispositivo de búsqueda, con varias patrullas de los destacamentos de la Benemérita de la zona, así como desde las siete de la mañana se contó con la colaboración de la Policía Local de Rianxo, y con la primera luz del día se sumó un helicóptero de la Guardia Civil. Esta aeronave estuvo peinando la zona durante aproximadamente tres horas, sin obtener resultados que permitieran su localización.

Efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia se ha puesto al frente de las pesquisas de este robo con fuerza para tratar de averiguar su autoría. Por ahora, además de la denuncia de los hechos que presentó el propietario del estanco de Taragoña situado en A Coviña, los investigadores ya trabajan con las imágenes de las cámaras del estanco asaltado, así como otras del entorno en el que se les pudo grabar a los ladrones. Lo que si se sabe es que entraron con los rostros tapados para intentar que no los identificasen y que llevaban guantes para no dejar sus huellas en el lugar del robo. De todas maneras, la Guardia Civil estuvo recogiendo huellas y tomando fotografías por si pudieran aportar algo de luz para descubrir a los autores.

Posibles cómplices

El hecho de que aún haya una parte del botín sustraído sin recuperar, y ante las dudas de que lo pudieran cargar los dos ocupantes que fugados por un monte de Burés, hace sospechar que esos ladrones contasen con la colaboración de otros, que cogieron una dirección diferente a la que tomaron sus posibles cómplices. Para tratar de aclararlo, se analizan las grabaciones de varias cámaras de seguridad por si, entre otras cosas, se detecta algo en ese sentido.