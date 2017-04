El impago de la comunidad en los pisos sociales de Xarás les deja sin la señal de televisión

A perro flaco todo son pulgas y en el caso de los arrendatarios de las viviendas sociales de Xarás, en Riveira, se cumple, pues han sumado un nuevo problema a los muchos que ya vienen padeciendo desde que se fueron a vivir allí. El reiterado impago por parte de la mayoría de ellos de la cuota de la comunidad, que prácticamente sólo se destinaría al pago del consumo eléctrico en las zonas comunes, ya trajo consigo hace más de un año que se le cortase ese suministro de energía, lo que provoca que por las noches tengan que ir a oscuras por las escaleras, lo que ya ha provocado más de una caída y lesiones. Y, a finales de la semana pasada, se han quedado sin señal de televisión, algo que ya les ocurrió temporalmente coincidiendo con el anterior corte del suministro..



Varios de ellos han hecho público su malestar por la situación que se ha generado al cortarse el suministro eléctrico en el cuadro en el que se ubica la antena comunitaria de televisión, ya que ahora no pueden ver ningún canal. Temiéndose que esto podría pasar, algunos de los que si estaban cumpliendo con su obligación de pagar la cuota de la comunidad, pero que decidieron hacer como el resto -entendían que no servía de nada que pagasen sólo ellos-, instalaron su propia antena o bien contratar los servicio de algún operador de televisión por cable. Pero, la mayoría seguía sin poder ver la televisión. Algunos residentes indicaron que no son capaces de entender como hay alguna gente que no es capaz de abonar los 25 euros de la comunidad, o incluso la cuota del alquiler, y luego se permite tener en su vivienda otros lujos de los que se podría prescindir o, al menos, que no fueran tan ostentosos, y si cumplir con sus obligaciones. l