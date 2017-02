RIVEIRA - Inician una nueva recogida de firmas contra la peatonalización en Rosalía de Castro, a la que se sumó el párroco

Varios establecimientos comerciales que se verán afectados por la anunciada peatonalización del tramo inicial de la Avenida de Rosalía de Castro, entre el Malecón y la Praza do Concello, en Riveira, iniciaron este lunes una campaña de recogida de firmas para expresar su rechazo a dicha medida. Además de estampar su rúbrica junto a sus datos personales en un folio con un escrito para expresar su postura en contra, están pidiendo el apoyo de los dueños de locales y negocios, los residentes y clientes. Y parece que la respuesta que están recibiendo es muy buena, pues ya rondan las 1.500 signaturas.

Los promotores de esta campaña y todos cuantos la secundan no están de acuerdo en que se peatonalice esa calle, que también afectaría al tramo de la Rúa de Galicia por el que todavía circulan vehículos con normalidad. Argumentan que la peatonalización supondrá el “cierre de muchos de nuestros pequeños negocios” y que los residentes se verán afectados con el acceso a sus domicilios para dejar mercancías o recoger a sus familiares con problemas de movilidad, e incluso apuntan que las personas mayores tendrán dificultad para acudir a los comercios, a las clínicas y a la iglesia de Santa Uxía.

Respecto a esto último, feligreses indicaron que escucharon el pasado domingo al párroco, Cesáreo Canabal, como los arengaba para manifestarse en contra de la peatonalización, algo que también llegó a oídos de las autoridades municipales. Al ser preguntado por este extremo, el sacerdote lo negó categóricamente y aclaró que sus manifestaciones fueron que se le dirigió mucha gente a él para pedirle que tomase la iniciativa para que no se llevase a cabo la actuación proyectada. “Yo no estoy a favor de salir con banderas y pancartas, censuré siempre las manifestaciones. Lo que reclamo es que para un lugar que no responde a un horario comercial sino que es un servicio público las 24 horas del día que debe tener un acceso que no esté condicionado ni minimizado. Parece que se molestó el alcalde, pero yo no dije nada en contra del Gobierno local”. Canabal le trasladó ayer al alcalde su máxima preocupación por los servicios litúrgicos en el templo y el atrio. La respuesta que recibió fue que van a poder garantizarlo a través del cambio de dirección que se pretende implantar en la Avenida de Lugo, hacia la Rúa Cristóbal Colón, por la que se podrá bajar hasta la iglesia con vehículos. Falta por definirse por dónde se les dará salida.

Fuentes municipales expresaron su extrañeza por el hecho de que los comerciantes hagan una campaña de recogida de firma en contra de la peatonalización después de la escasa participación en el sondeo realizado al respecto, pues de las 100 encuestas repartidas sólo la entregaron 14 y en su mayoría se expresaron a favor.