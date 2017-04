La inseguridad del polígono de Xarás queda al descubierto con otro robo

La situación de inseguridad que desde hace mucho tiempo vienen denunciando los empresarios del polígono industrial de Xarás, en Riveira, ha vuelto a quedar al descubierto con un nuevo robo en una de sus fábricas. En esta ocasión ha sido la planta de Congelados Coyomar la víctima de los ladrones, que accedieron al interior de la misma en la madrugada de este lunes. Así lo confirmó a este periódico uno de sus responsables, pero no quiso entrar en detalles de lo sucedido. Sin embargo, ha trascendido que los cacos se hicieron con botín de gran magnitud, al igual que ya sucedió meses atrás en otras fábricas o negocios de ese mismo recinto y sus proximidades, al igual que en un almacén de distribución de bebidas y productos alimenticios situado en As Saíñas (Palmeira).

Por el momento, no se quiere hacer público ni la forma en la que los ladrones accedieron al interior de la nave, ni tampoco la tipología ni la cuantía de lo sustraído, pero todo hace suponer que no se fueron con las manos vacías en lo que a dinero se refiere. De hecho, algunas fuentes indicaron que podría tratarse de los robos de mayor magnitud que se tienen registrado en la capital barbanzana. Lo que se sabe a ciencia cierta es que los destrozos que causaron los ladrones tanto para entrar como para desplazarse por el interior de la nave, así como en las labores de búsqueda del botín que perseguían, fueron muy importantes, pese a que desde la compañía también trataron de ocultar cualquier referencia a ello.

En la empresa tuvieron conocimiento de lo sucedió cuando fueron a abrir a primera hora de la mañana de ayer y se encontraron los primeros destrozos, que les hicieron sospechar que les habían entrado a robar. Seguidamente, sus responsables pusieron los hechos en conocimiento de la comisaría riveirense del Cuerpo Nacional de Policía -posteriormente presentaron la correspondiente denuncia-, desde donde se movilizó en un primer momento una patrulla y seguidamente acudieron efectivos de las unidades judicial y científica para iniciar una investigación sobre lo sucedido, con una inspección de la fábrica, la toma de fotografías y la recogida de huellas. Lo mismo sucede con la recogida de las imágenes de las cámaras de seguridad de la instalación. Desde Congelados Coyomar también contactaron con empresas situadas en las inmediaciones para solicitar las grabaciones de sus sistemas de vigilancia pro si pueden aportar algo de luz sobre la autoría.

Banda organizada

La investigación todavía se encuentra en una fase inicial, pero una de las principales hipótesis que se baraja es que se trate de la misma banda organizada que a mediados de febrero pasado accedió por un conducto de la fachada posterior al interior de la planta de Curropesca, de la que su propietario calculó en su momento que les llevaron más de 50.000 euros. Se cree que es la misma que hizo lo propio en junio de 2015 en la nave de Bricoking, de la que sustrajo un botín de unos 18.000 euros tras hacer un butrón en una parte del techo, y que un mes antes entró en el supermercado Eroski Center, pero de donde huyó sin botín. Y se apuntó que fueron los mismos que se llevaron 50.000 euros en botellas de licores, que se pudieron recuperar tras una persecución con disparos de un camión sustraído previamente en Valga, que remató en Arcade, pero sin detenciones, pues los ladrones lograron huir. l