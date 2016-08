A POBRA - Investigan si la joven desaparecida llegó a su casa a cambiarse y volvió al lugar de la fiesta

Se cumple el octavo día de la desaparición en A Pobra de la madrileña Diana María Quer López-Penil, de 18 años, y se mantienen las mismas incógnitas de los primeros días. Sin embargo, se van produciendo algunos avances con la obtención de pistas y testimonios que pasan a ser pruebas de peso y que permiten que las investigaciones se estén volcando en alguna línea concreta, como es la ya apuntada de que tres personas que participan en el montaje de una atracción de feria pudieran habérsela llevado contra su voluntad. La madre de la joven reveló ayer un detalle que no había trascendido hasta ahora y fue que el teléfono de su hija tiene actividad a las tres y media de la madrugada del lunes en que se le perdió de vista. Indicó que les acababan de facilitar la información de que Diana llamó a una amiga de Madrid a esa hora, es decir, tres cuartos de hora después del envío de un mensaje a otro amigo del centro peninsular en el que le decía “me estoy acojonando debido a que la llamaba un individuo al grito de “morena, ven aquí”.

Este puede ser uno de los avances alcanzados por los investigadores de la Guardia Civil especializados en la triangulación de teléfonos móviles que se desplazaron el pasado fin de semana desde la capital de España hasta A Pobra para avanzar en ese sentido. Ese descubrimiento rompe con la creencia que existía de que el mencionado mensaje alarmante de whatsapp era el último contacto que había mantenido la adolescente madrileña, por lo que pierde fuerza en la investigación. Otra averiguación realizada permite determinar, por una serie de indicios aportados principalmente por el teléfono móvil, que la joven continuó su regreso a casa antes de desaparecer y dejó una prenda que llevaba puesta cuando la bajó su madre a los jardines y que figura en los datos de los carteles distribuidos para su búsqueda.

En este sentido, la madre de la joven desaparecida manifestó que su habitación está pegada a la de su hija y que ella duerme con la puerta abierta, por lo que si regresase lo normal es que la hubiera sentido. Y sobre la posible falta de un pantalón vaquero dijo que podría ser cierto, pero que es algo normal pues están con la maleta de aquí para allá todo el verano, las niñas pasaron una semana con su padre en Ibiza. Añadió que también hablan de un mono negro con el que al parecer alguien la vio a primera hora de la mañana del lunes, pero la madre dijo que no tienen la confirmación de que una cosa y la otra sean verídicas al 100%. "En el punto que estamos, tenéis que fiaros de lo que yo pueda deciros como madre, pues la que mejor conoce a Diana soy yo. Descarté desde el principio que se fuera de forma voluntaria", les indicó a los medios de comunicación que estaban apostados delante de la casa de veraneo. Añadió que es muy raro que Diana y ella discutieran y que "somos muy dependientes la una de la otra. Tenemos una relación muy estrecha, muy especial. Es imposible que Diana no se hubiera comunicado conmigo hasta ahora. El tema de la escapada voluntaria es totalmente infundado".

Lo que negó tajantemente Diana López-Penil fue que hubiera llamado a las cinco de la madrugada a alguien. “Me ha sorprendido cuando lo he escuchado”, lo mismo que dijo cuando le comentaron que Diana había regresado a la casa de Cabío-O Xobre con una amiga para cambiarse de ropa. De igual modo, la progenitora de Diana Quer indicó que también se está investigando si su hija pudo recibir alguna llamada o mensaje en el camino de regreso hacia su casa y dio marcha atrás en sus pasos y volvió a la fiesta. De hecho, hace unos días se dio a conocer que la vieron en perfecto estado sobre las tres y cuarto de esa madrugada por el vial de acceso al muelle en dirección hacia la gasolinera de A Covecha. También indicó que la última vez que mantuvo contacto con Diana fue a la 1.21 de esa noche, cuando le mandó un mensaje para saber a que hora iba a volver y ella le contestó que se iba a quedar un rato más, y que no supo que faltaba hasta que fue a mirar a su habitación a las 8.30 del lunes.

Los padres se mostraron muy agradecidos con la mayoría de los medios de comunicación por mantener viva la llama informativa sobre su hija. Añadieron que están esperanzados de que alguien la tenga retenida y convencidos de que todo se va a resolver de forma satisfactoria. Sin embargo, estaban contrariados con la difusión de ciertas informaciones que, a su juicio, distraen la atención y “contaminan” el entorno, como relacionar lo sucedido con una discusión familiar. "Ya ha pasado una semana y es mucho tiempo para que sigamos con historias de dimes y diretes", dijo la madre, quien a la vez añadió que le parecía increíble que en un sitiuo pequeño como A Pobra, en el que todo el mundo se conoce, "no haya nadie que pueda dar un dato del que nos podamos fiar para que la niña aparezca o se abra una línea más sólida de investigación. Es increíble que no aparezca ninguna pista, que no tengamos nada a estas alturas. Es desesperante", precisó Diana López-Penil.

Del mismo modo, se refirieron a la importancia de los avances en las investigaciones de las últimas 48 horas, con la identificación de tres individuos que trabajaban montando una atracción de feria. El padre manifestó que en las fiestas puede haber gente indeseable que aprovecha un tramo de regreso a casa en el que se pueda sentir amparado por su oscuridad para meter a una niña en un coche contra su voluntad. Sobre los referidos identificados, ha trascendido que la Guardia Civil ya los ha interrogado tras su localización y que, pese a que esos hombres reconocieron que en ocasiones se entretienen acosando a las mujeres con expresiones como “morena, ven aquí”, por ahora descarta su implicación en la misteriosa desaparición de Diana Quer. Además, ayer por la mañana, acudió el jefe de la Policía Local de A Pobra hasta la casa de veraneo de la familia de la joven desaparecida para entregar una notificación. Según se ha podido saber se trata de un escrito remitido por el juzgado que instruye esta causa, para la que se decretó el secreto de sumario, en el que se cita a la hermana de Diana, Valeria Quer, a que se presente ante la médico forense para someterla a algún tipo de examen.