Un joven de Sirves tiene amedrentado al vecindario por su actividad delictiva

A los vecinos de Sirves, en Olveira, les sucede desde hace varias semanas lo mismo que sintieron hace meses los residentes de Bretal, en la misma parroquia ribeirense. Están amedrentados con el aumento de la actividad delictiva de uno de sus vecinos, que ahora entra en sus casas para robarles. Si en Bretal era M.L.M., de 26 años, quien les robaba -acabó entrando en prisión preventiva al estar investigado por ese delito y otros contra la autoridad-, en Sirves les sucede otro tanto de lo mismo con J.M.F.M., de 29 años y que, curiosamente, es primo del anterior y comparte con él su afición por lo ajeno. Tal es así que los vecinos del entorno de la capilla aseguran que no son capaces de conciliar el sueño por temor a que sean ellos los próximos a los que les robe.

Alguno apunta que ese individuo ya entró a robar en todas las casas que rodean la referida capilla, a excepción de dos, una de las cuales es la suya, pero se teme que no tardará mucho en hacerlo. Esta persona precisa que J.M.F.M. les tiene controlados, pues sabe sus horas de salida de sus casas para entrar a robarles. Señala que siempre utiliza la fuerza y violencia, causando notables destrozos, y precisa que sus botines son de inferior valor al de la reparación de los daños. Él y otros residentes demandan mayor vigilancia en la zona, aunque son conscientes de que pese a que lo detengan no tardará en quedar en libertad. Aseguran que resulta frustrante verlo otra vez por la calle y no poder dormir por temor a ser su víctima.

La Policía Nacional detuvo a ese joven a primera hora de la noche de este lunes como supuesto autor de un robo con fuerza en una vivienda de planta baja situada en el entorno de la capilla de Sirves. Fue una vecina que paseaba al perro la que se percató de que estaba rota una ventana de la parte posterior de la casa y llamó a la comisaría y a su dueño, al que una patrulla uniformada fue a recoger a su puesto de trabajo para que les acompañase en la inspección ocular en su domicilio. Al llegar observaron una ventana y su contra rotas, y dentro comprobaron que había dos puertas con destrozos, sobre todo la de entrada al salón, en la que le reventó por completo la cerradura.

El propietario presentó ayer la denuncia, en la que se recoge que echó en falta una videoconsola, dos mandos a distancia y dos juegos valorados en 515 euros, un teléfono móvil y la caja de otro celular en el que sólo tenía accesorios. Estos dos últimos ya fueron recuperados pues J.M.F.M. los llevaba encima en el momento de su detención. Respecto al seguimiento que sus víctimas creen que les hace, cabe indicar que el último denunciante aseguró que J.M.F.M le estuvo siguiendo en una motocicleta desde que salió de casa hasta la rotonda de Xarás, donde el ladrón dio vuelta para regresar a Sirves y perpetrar el robo con total impunidad. Recuerda que le vio mirar al interior de su coche y entonces pensó con resignación que le iba a entrar a robar, pero siguió hacia su puesto de trabajo.