Los jóvenes detenidos tras la pelea multitudinaria ya protagonizaron algunos enfrentamientos previos

La reyerta multitudinaria registrada en torno a las seis de la madrugada del pasado domingo en pleno casco urbano de Riveira y que remató en la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez no fue la única que protagonizaron los dos jóvenes que resultaron detenidos por las lesiones que supuestamente se causaron mutuamente. Esa misma noche, incluso antes de encontrarse en la Rúa Pérez Galdós y que derivó en la referida pelea, ya tuvieron previamente un enfrentamiento en un local de la movida nocturna en la Rúa Cervantes. En ese momento, el aguiñense A.P.S., de 19 años estaba con una amiga que se da la casualidad que fue novia del riveirense A.O.S., de 25 años, con el que tuvo una discusión y se desencadenó la primera pelea.

Según indicaron algunos testigos, se produjo un intercambio de envases de vidrio e incluso A.P.S. recibió un botellazo en la sien derecha por parte de su oponente, A.O.S. Parece ser que de todo ello hay imágenes del local, que serán solicitadas para aportar como prueba. Pero, hace aproximadamente cinco meses ya tuvieron otro enfrentamiento reconocido por ambos y en el que el segundo fue agredido, pero finalmente no denunció.

En relación a la pelea que se inició en la Rúa Pérez Galdós hay un testigo que declaró en sede judicial que pudo ver como A.P.S. le propinó a A.O.S. un golpe en la parte superior de la cabeza con una barra de hierro, de la que empezó a brotar abundante sangre. Ese otro joven se metió entre los dos que se pegaban para separarlos y que su principal objetivo fue sacarle el objeto metálico, algo que logró. A continuación, A.O.S. y sus amigos salieron detrás de A.P.S, que había iniciado la huida hacia la Praza do Concello. Este último reconoce que golpeó a su oponente y a los otros, pero que lo hizo para defenderse después de que lo tiraron al suelo al hacerle la zancadilla. Añadió que después de golpearle brutalmente, causándole lesiones cervicales, hematomas en la espalda, rasponazos en una mano y en la cara, pudo zafarse de ellos y se fue a esconder en el vestíbulo del hostal Áncora.

Respecto a lo ocurrido, el joven aguiñense reconoció que golpeó a A.O.S., sin recordar si lo hizo con la barra de hierro, pero justificó su acción en que tanto él como sus amigos lo tiraron al suelo. Añadió que mientras estaba sobre la acera dio algún puñetazo e incluso movió la mano con la barra de hierro, pero no sabe si impactó en alguien porque había mucha gente encima. A.P.S. añadió que si cogió ese objeto contundente fue en el momento en que vio a todos juntos y tuo miedo a que lo volvieran a pegar.

A.O.S., que tiene antecedentes penales por lesiones graves, manifestó que también le tiene miedo a A.P.S. y que al ver a este último quiso marchar, pero que luego se metió en la pelea incitado por amigos que le rodeban. n