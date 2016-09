Juan Carlos Quer: "Desafortunadamente, salvo un milagro, no creo que llegue a proteger a mi hija Diana"

Juan Carlos Quer, padre de Diana, la joven madrileña desaparecida en A Pobra desde el pasado 22 de agosto, dio muestras esta mañana de su pesimismo en relación al desenlace de este caso. "Desafortunadamente, salvo un milagro, no creo que llegue a proteger a mi hija Diana", manifestó a la salida del edificio de los juzgados de Riveira, en donde compareció durante unas cuatro horas junto a su hija menor, Valeria, a petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de la capital barbanzana, que hace dos semanas retiró a la madre su custodia y se la otorgó al progenitor. Precisó que esa presencia en sede judicial respondió a dos objetivos: realizarle a la niña una exploración física y psiquiátrica por parte de un forense, y hacer una declaración amplia ante su señoría. Tal y como ya anunció este periódico, no se efectuó ninguna declaración ni por su parte ni de su hija menor ante el Juzgado Número 1, que es el que tramita el caso de la desaparición de Diana.

El padre de Diana manifestó que cada dato, circunstancia o hecho del que tiene constancia lo traslada, como viene haciendo desde los inicios, a los responsables de la investigación por si pudieran aportar algo de luz para encontrar el paradero de su hija mayor. Sobre Valeria dijo que se está recuperando lentamente tanto en lo físico como en lo emocional, que va a ser un proceso largo, que para ello va a tener el soporte de los facultativos en materia de salud mental, psicólogos, para que le ayuden a transitar un poco por este momento tan difícil. "Tiene 16 años y lo que está pasando no es fácil, y lo que se le añade tampoco lo es, pero está demostrando una madurez encomiable. Se va recuperando con el calor y cariño de toda su familia que está volcada con ella, sus tíos y primos, sus amigos. Y yo, como padre, estoy las 24 horas del día volcado en intentar ayudar a mi hija Diana y en intentar restablece a Valeria del mejor modo posible".

Juan Carlos, que dijo que eran tantas las muestras de cariño que estaba recibiendo que no las puede ni contar, señaló que son tantas las ganas de la ciudadanía de colaborar para "la última llama que podemos tener de esperanza, yo no soy ningún ingenuo, pues se que las expectativas de encontrar a mi hija con vida no son las mayores". En las que dijo que serían sus últimas declaraciones, hizo un "último llamamiento a la sociedad española para que, en la medida de lo posible, aporten algo de luz. Me consta que en la investigación se están poniendo por parte de la Guardia Civil todos los esfuerzos humanos y los recursos técnicos para dar solución a este problema y hay que confiar en su trabajo". "Y, por nuestra parte, confiar en Dios, que Diana de verdad se lo merece. Que ha sido una niña que... vamos a dejarlo ahí".

Como padre, Juan Carlos dijo que está observando de modo escrupuloso y con rigor las determinaciones e indicaciones que ha recibido del facultativo que atendió a Valeria en urgencias y que se me entregaron en este juzgado, en lo que se refiere a las prescripciones de medicamentos, a los horarios, a su alimentación y también, de un modo muy importante, a las personas con la que si y que no puede relacionarse, y con eso creo que queda la cosa clara por alguna polémica que hay por ahí", en referencia a las quejas de no dejar que Valeria contacte o sea vista pro su madre.. El padre de Valeria dijo que "un padre quiere lo mejor para su hija y mis necesidades emocionales están en la cola, y las únicas que cuentan son las de mi hija, y ojalá que todos los padres estuviéramos estar a la misma altura".

Por último, en relación a una información difundida esta mañana sobre una "supuesta denuncia interpuesta en mayo de este año por mi hija Diana y la posterior interpuesta por mi exmujer", sobre una presunta retención de Diana, Juan Calos Quer manifestó que sólo lo sabe por los medios de comunicación, pero que él no tiene conocimiento de ello. Agregó que "es una vergüenza que esté pasando por este momento y encima tenga que soportar algo de lo que ni siquiera tengo notificación formal de ello, y que los medios de comunicación tengan acceso a algo tan sensible. No me preocupa, pues estoy tapado, estoy cubierto. Los últimos actos que yo he desarrollado en presencia de mis hijas lo hacía siempre acompañado para protegerme, entenderán el porqué, pues no es el primer precedente de este país de denuncias falsas. Y, ojalá, por una vez, empecemos a diferenciar, a personas honorables de las que no lo son".