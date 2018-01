Juan Carlos Quer: “Nosotros si que tenemos una pena perpetua, que es la pérdida de nuestra hija en la flor de la vida”

“No hay revanchismos, ni somos partidarios de la cadena perpetua, pero si deben considerar que las víctimas tienen derechos y que nosotros, los padres, si que tenemos una pena perpetua, que es la de esta pérdida con 18 años, en la flor de la vida”. Con estas palabras defendió ayer Juan Carlos Quer la pretensión de su familia y las de Marta del Castillo, de Mari Luz Cortes, de Candela y Amaia Oubel y de Ruth y José Bretón con la campaña de recogida de firmas “Tu protección es nuestra lucha”, en la plataforma “change.org”, para solicitar que no se derogue la prisión permanente revisable, que pretenden los grupo de la oposición en el Congreso. Precisó que esa medida sólo se aplica en los casos de “extrema gravedad, cometidos sobre niños inocentes o casos como el de Diana”.

Juan Carlos Quer recordó que en los dos años que lleva en vigor sólo se aplicó a una persona, David Oubel Renedo, padre de los hijos de Rocío Vieitez, de Moraña, que puso en marcha la primera campaña para evitar que se derogue la prisión permanente revisable y que ahora se unificó tras el contacto que mantuvo con la familia de Diana Quer, que firmó, compartió y apoyó públicamente esta petición, y con las de los otros padres antes citados, para aglutinar todos los respaldos pues “piden exactamente lo mismo”. El padre de la malograda joven madrileña demandó de los ciudadanos una actitud proactiva en esta iniciativa por “la protección de nuestros hijos” y que el único testimonio que les quede para poder reconfortarse sea pensar que la vida de su hija y la de otros muchos suponga un antes y un después en España para que las cosas cambien en aras de tener una sociedad más segura y justa.

Para lograr ese objetivo, Juan Carlos Quer también hizo un llamamiento a los responsables políticos para que se atiendan esa petición. Agregó que tienen hasta febrero para evitar su derogación -al cierre de esta edición superaban las 665.000 firmas, tras 265.000 nuevos apoyos en 24 horas- y precisó que no ha visto ninguna razón objetiva para que sea retirada esa medida. Dijo que quien defiende el cumplimiento íntegro de las condenas apoya que un violador pueda salir en libertad tras 10 años en la cárcel sin mostrar arrepentimiento alguno y ponga en peligro a sus hijas, y puso de ejemplo el “violador del ascensor”. Y expresó su convencimiento de que el respaldo de los políticos a la prisión permanente revisable permitirá que estén “a la altura de este pueblo”. Expresó su deseo de que lo ocurrido no quede en una página de sucesos y que ahora todos pongan en valor la gran valía de su hija, que luchó por sobrevivir tras pesar un kilo al nacer y que luchó 6 meses en una incubadora por su vida “y que acabó luchando por su vida”. l