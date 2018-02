El juez que instruye la causa por la muerte de Diana Quer detecta indicios de la presunta violación del Chiclé a la gemela de su mujer

Una grabación con una reveladora manifestación que le hizo a otra persona el rianxeiro Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé”, podría suponer la reapertura del procedimiento en relación con la denuncia de su cuñada y hermana gemela de su mujer, Vanesa Rodríguez, contra él por la presunta violación de la que fue objeto en enero de 2005, cuando tenía 17 años, y que el Juzgado Número 2 de Noia archivó por falta de pruebas. Pero, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso, que entiende de la causa de la muerte de Diana Quer, detectó nuevos indicios de un posible hecho delictivo, por esa presunta agresión sexual.

Según se pudo saber ayer, una persona hizo llegar al entorno de la mujer del “Chiclé” el contenido de dicho audio, que posteriormente se entregó en sede judicial y en la que el investigado afirma que “lo bueno” de tener una mujer con una hermana gemela, es que “da igual a quien te folles”, y precisa que ello es así porque, “al ser iguales”, parece que “te estás follando a la misma siempre”. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indicaron que el juzgado noiés que instruyó la causa en su momento por la denuncia de violación, no ha decidido nada sobre su reapertura. Pero, aclaró que el Juzgado de Instrucción Número 1 ribeirense acordó deducirle testimonio “de ciertas actuaciones” por si allí se considera oportuno reabrir el caso. Desde el TSXG añadieron que como se trata de una decisión muy reciente, en el Juzgado Número 2 de Noia aún no ha llegado dicho testimonio.

Según fuentes jurídicas, la reapertura del caso es posible ya que sólo transcurrieron 13 años desde que se produjeron los hechos, pues la violación tiene un límite de 15 años de prescripción. Aclararon que esos años se fijan en función de la pena máxima con la que se castiga el delito, pero agregaron que si en la violación se produjeron hechos que la hicieron “particularmente odiosa”, más aún de lo que ya de por sí es un delito de esas características, la condena aumenta y el plazo de prescripción se extiende a 20 años. En el momento que se archivó la causa, pesó la coartada que el “Chiclé” mantuvo de que estuvo en un banco de Rianxo a la hora en que ocurrió la violación, pero su imagen no figuraba en las imágenes de las grabaciones de la entidad financiera. Su mujer también fue a preguntar a sus empleados si estuvo su marido y le dijeron que no, pero ella le siguió creyendo. Ayer se supo que las actas notariales presentadas en 2005 y que exculpaban al “Chiclé” de ser autor de la agresión sexual, pudieron haberse falsificado. l