Los ladrones vuelven a robar en la cantina del campo de hierba artificial de A Fieiteira, en Ribeira

Los amigos de lo ajeno han vuelto a hacer de las suyas en las instalaciones del complejo deportivo de A Fieitera, en Ribeira, causando daños en algunas puertas y robando mercancía de la cantina del campo de hierba artificial, y además camisetas de algunos de los equipos de fútbol del Sálvora, algo que le causa un gran trastorno al club. El suceso tuvo lugar durante la pasada madrugada pero no fue hasta las nueve de esta mañana en la que se tuvo conocimiento de ello, al llegar los padres de los jugadores para trabajar en los partidos programados para esta jornada. Según pudo saber este periódico, los ladrones forzaron la cerradura de la cantina con una palanca, provocando que quedase estallado uno de los cristales y una vez dentro sustrajeron chucherías, chocolatinas, bollería y bebidas que tiene el Sálvora para vender durante los partidos, así como las camisetas de las equipaciones de varios de sus equipos.

Pese a que el importe económico de lo robado supera con creces los 500 euros -todavía no se ha cerrado el inventario de lo sustraído-, lo más grave que se le ocasiona al club es el robo de las camisetas, pues supone un gran trastorno ya que a estas alturas de la temporada no es fácil conseguir otras nuevas en un corto espacio de tiempo, además de que el club tendrá que asumir un gasto que no estaba previsto. Fuentes de la entidad indicaron que están tratando de juntar las prendas necesarias para contar con las suficientes para que no se vean afectados sus equipos, pero no será suficiente y tendrán que trabajar contrarreloj en las dos próximas semanas para adquirir otras nuevas. Afortunadamente, esta incidencia no afecta a los partidos de este domingo.

Desde el Sálvora ya se pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que envió una patrulla hasta las instalaciones para tener constancia de ello. Además, los cacos también forzaron otra puerta de un almacén en donde otro club de la ciudad, el Atlético Ribeira, guardaba chucherías para vender en el transcurso de los partidos de su equipo sénior, aunque este equipo todavía no ha hecho inventario de lo que le falta.