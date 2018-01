El letrado de la mujer del Chiclé pide el archivo de la causa contra su clienta

El abogado coruñés Manuel Meiriño Sánchez, que defiende los intereses de la mujer de José Enrique Abuín, “Chiclé”, autor confeso de la muerte de Diana Quer, solicitó a comienzos de semana el archivo definitivo del actual procedimiento respecto a su clienta. Y lo hace al pedir la ratificación del auto del pasado 9 de enero por el que se acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones “por no existir ningún indicio de la participación deliberada de Rosario Rodríguez en los hechos acontecidos de carácter delictivo”. El letrado sostiene que en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira por la muerte de la joven madrileña “no hay ninguna prueba de cargo” contra su defendida, y es por ello que impugnó el recurso de apelación contra el auto judicial que presentó el abogado de los padres de Diana, Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular, y sobre el que ahora deberá resolver la sección compostelana de la Audiencia Provincial.

“Es una resolución jurídica de conformidad con las diligencias policiales e informes médicos forenses que figuran en las actuales diligencias sumariales”, señala Meiriño Sánchez en el escrito de impugnación, una postura que comparte la Fiscalía -está pendiente del discurrir de las investigaciones-, que no recurrió el auto. Por ello, entiende que no se puede mantener ni sostener la pretensión acusatoria contra su representada. El letrado de Rosario dice que “la realidad objetiva del asunto que nos ocupa, derivada de los atestados y diligencias de investigación, de las declaraciones de los testigos, de las del investigado, no aporta ninguna prueba de cargo contra mi representada, ni de participación en los trágicos sucesos, ni en el encubrimiento de los mismos”. Y señala que los hechos que se pueden tipificar en las diligencias sumariales contra ilícitos penales “no tienen ninguna relación con el comportamiento”, de su clienta, salvo que su marido, José Enrique Abuín Gey, esté involucrado en los hechos.

Manuel Meiriño disiente de lo afirmado por la acusación particular en su recurso de apelación, en el que manifiesta que el informe preliminar forense y el dictamen del Instituto de Nacional de Toxicología “no descartan la participación de terceros en el asesinato”, así como cuando el abogado de la familia Quer incide en que “aún no se han practicado diligencias relevantes para el caso”. El abogado de la mujer del Chiclé recurre al refranero popular para responder a esas afirmaciones indicando que “donde los hechos hablan las palabras sobran”. En este sentido, subraya que del material probatorio en las diligencias sumariales “carecen de toda aptitud para generar un mínimo de criminalidad” contra Rosario Rodríguez, “lo que congruentemente ha de comportar el archivo del actual procedimiento”.

La defensa de Rosario Rodríguez sostiene que hay que “individualizar” las conductas delictivas y especificar y aclarar sus formas de participación. “En la fase procedimental sumarial en la que nos encontramos, concluida la investigación de la causa en relación con nuestra representada, con todas las diligencias de investigación y pruebas practicadas a la vista, se carece de elementos incriminatorios que sustenten una acusación formal contra Rosario”. En este sentido, el letrado entiende el sentido de la desimputación realizada por el juez instructor, Félix Isaac Alonso, dada “la aplicación del principio acusatorio que conlleva necesariamente el sobreseimiento de la causa respecto a ella”. Y añadió que su defendida estuvo en calidad de testigo, detenida e investigada, pero que en este momento se encuentra libre de todo cargo inculpatorio. Del mismo modo, apeló a la presunción de inocencia que “responde a la necesidad de que nadie realmente inocente resulte condenado por la acción arbitraria del poder público. l