Las licitaciones del Concello de Ribeira despiertan un gran interés en las constructoras

La licitación de obras por parte del Ayuntamiento de Ribeira sigue despertando un gran interés por parte de las constructoras de la geografía gallega, Aunque no se han vuelto a repetir las cifras como la de febrero de 1016, cuando llegaron a presentarse 84 propuestas que fueron analizadas por la mesa de contratación para la ejecución de un proyecto de construcción de la red de saneamiento en Sobrido, Carballo y Meixe (Oleiros), presupuestada en 311.145 euros, todavía son numerosas las empresas del sector que aspiran a ser las adjudicatarias de las mismas. Si el pasado jueves se difundía que se habían presentado 40 ofertas para la instalación de red de saneamiento en el lugar de Barrosas, en la parroquia de Carreira, con un presupuesto de 71.285 euros, ayer se dio a conocer que, una vez finalizado el plazo de presentación de plicas, para la renovación de aceras y red de pluviales en la Avenida de Ferrol hay 35 aspirantes.



En esta ocasión, se trata de una obra valorada en 103.091 euros y su plazo de ejecución es de tres meses. El tramo en el que se centra la intervención incluida en el proyecto técnico elaborado por los servicios municipales tiene una longitud de 385 metros. Según precisaron desde el Ejecutivo local, su pavimento de baldosa hidráulica actualmente se encuentra bastante deteriorado y carece de red de recogida de aguas superficiales y de la lluvia que discurren por la vía. En virtud de esta obra, se va a pavimentar toda la zona en cuestión con losas de hormigón de diferentes colores y pavimento de hormigón de 20 centímetros de espesor. Además, se instalará una red de pluviales compuesta por un colector de PVC corrugado de 315 milímetros de diámetro y de la misma longitud que el tramo afectado por esta actuación. También se instalarán arquetas sumidero, pozos de registro y acometidas de pluviales a las viviendas colindantes. El Concello recuerda que en el invierno del 2016 se efectuó una primera fase de renovación de aceras en esa misma avenida y que afectó a otros 100 metros lineales del vial.



Por el contrario, hay otras licitaciones que no corren igual suerte, pero no tienen tanto que ver con la ejecución de obras, sino con la concesión de instalaciones. Ocurre con tres puestos (22, 24 y 25) en la primera planta del mercado municipal, que después de a sacarse por tercera vez a concurso quedaron desiertos. Mejor suerte corrió en la primera convocatoria el puesto 23, que se adjudicó por 30 años -prorrogable por un máximo de 5 más- a Caveiro Hostelería y Servicios, dedicada a panadería y pizzería, y que deberá aportar un canon anual de 1.500 euros. La tercera planta y la terraza, con un total de 661,22 metros cuadrados, fueron adjudicadas a Carballosa Cafetería S.L., que abonará un canon de 7.320 euros al año, pero tiene bonificaciones del 100% para los tres primeros años, del 50% en el cuarto y del 25% en el quinto.