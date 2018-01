La madre de Diana Quer considera que el “Chiclé” ha enterrado la vida de su propia hija, que “nunca podrá tener peor padre”

Diana López-Pinel, madre de la malograda joven madrileña hallada muerta en un aljibe de una antigua fábrica de gaseosas en el lugar de Somoza (Asados-Rianxo), rompió en la noche del pasado 6 de enero su silencio en la red social Instagram para hacer público el mensaje que le enviaba a su hija mayor -de la que dijo sentirse cerca- de que “muchas seguirán viviendo gracias a ti”, entre otras cuestiones. Cuando faltaba poco menos de una hora para la medianoche del pasado sábado al domingo, volvió a publicar sus sentimientos, pero esta vez lo hizo a través de su perfil “Diana Pinel” de facebook.

Al volver a romper un nuevo silencio, que mantenía desde la jornada de Reyes, López-Pinel Pinarello lo hace para decir que en el pozo donde apareció Diana Quer “no sólo se van las ilusiones, los sueños y la vida de mi hija”, sino también es donde José Enrique Abuín Gey, “Chiclé”, “ha enterrado la vida de sus padres y, lo que es peor, la de su propia hija”. Y añade que siempre dirá que “no he podido tener mejor hija”, pero que esta niña, que dice que es inocente al igual que la suya, “nunca podrá tener peor padre”.

La madre de Diana Quer también dice a través de su mensaje en la referida red social que la hija de José Enrique Abuín Gey y Rosario Rodríguez Franco ·estará en mis oraciones, porque así lo siento”, para a continuación afirmar que “este individuo -como denomina directamente al autor confeso de la muerte de su hija mayor- no sólo le ha quitado la vida a Diana y destrozado a nuestra familia, también ha destrozado la suya propia, sin importarle que su hija lleve el estigma de por vida de ser la hija del asesino de Diana Quer”. El mensaje de Diana López-Pinel concluye con la contundente frase lapidaria: “Ese es tu legado chicle en este mundo”.

Por su parte, el padre de Diana Quer sigue teniendo una notable presencia pública, sobre todo a través de los medios de comunicación para seguir liderando la batalla para evitar la derogación de la prisión permanente renovable, para que la desde hace un par de semanas su familia y otras cuatro dan un impulso a la petición que hace casi 7 meses puso en marcha, con menos suerte, la pontevedresa Rocío Vieitez con ese mismo fin, que al cierre de esta edición ya sumaba más de 1.580.000 firmas, y que se ha marcado como objetivo a corto-medio plazo alcanzar entre cuatro y cinco millones de apoyos. En su mensaje, Juan Carlos Quer insiste en que no están buscando venganza, sino que haya una sociedad más justa y segura.