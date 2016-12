La madre de Diana Quer cree que hay una “mano negra” que entorpece la investigación sobre la desaparición de su hija

Hoy se cumplen cuatro meses desde la desaparición en A Pobra de la madrileña Diana Quer, de 18 años, y no se han obtenido importantes avances en la investigación del caso que permitan conocer su paradero, ni sobre las supuestas personas que pudieron tener que ver con lo sucedido. Sus padres aguardan con impaciencia el momento en que descuelguen el teléfono para saber de la resolución del caso, aunque sus esperanzas son bien distintas sobre lo sucedido, aunque desde hace bastantes semanas son contadas las veces en que hacen manifestaciones públicas, sobre todo el padre. La madre sostiene que hay una “mano negra” detrás de las investigaciones y que se empeña en entorpecer la investigación del caso de su hija.

En declaraciones suyas hechas públicas ayer en Espejo Público, Diana López-Pinel se refirió al mensaje enviado en un correo electrónico con la firma de su hija indicó que ella no lo ha escrito, a la vez que dijo que se ha tratado de transmitir veracidad asociándolo con el número de teléfono de Diana Quer. Aunque no da nombres, señala que todas sus sospechas y dudas se las traslada a los investigadores, pero afirma que “desde el principio hay alguien empeñado en enturbiarlo todo y en enmarañar las cosas”. Como viene diciendo el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ella también señala que “todas las hipótesis están abiertas en la investigación”, y que piensa encontrar s su hija sana y salva, “siempre pienso así, confío en Dios”.

CORREO ELECTRÓNICO

Aunque Santiago Villanueva indicó que los medios policiales no dan veracidad al inquietante e-mail que recibió SOS Desaparecidos en su cuenta oficial, Diana López-Pinel cree que es una prioridad el hecho de conocer la identidad del autor del mismo.