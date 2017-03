RIVEIRA - Maneiro revienta el rock con “Furtivos”

“Furtivos” es el título del primer trabajo discográfico en solitario de Maneiro, nombre artístico que toma el cantante de Heredeiros da Crus y líder de Jabon Blue. Aunque todavía está en fábrica y en una semana empezará a llegar a las casas de los mecenas que lo respaldaron en la campaña de crowdfunding, ya hay algunos privilegiados que hemos tenido la oportunidad de escucharlo y la impresión con la que nos quedamos es que nada tiene que ver con lo anterior, pues es mucho más cañero que lo que pudieron hacer los otros dos grupos juntos. Es rock & roll en estado puro, en el que hay un gran trabajo de producción, dirigido por Iago Lorenzo, para exprimir al máximo las prestaciones de las guitarra, el bajo, la batería e, incluso, las aportaciones de los coros, que lo eleva a la categoría de un trabajo más que sublime. En la campaña de crowdfunding pasaron por “40 días de marea no Gran Sol”, con momentos de subidón y de bajón, y de ver como no subían las aportaciones, pero Javi es optimista y al final se lograron superar los 10.000 euros gracias a 364 mecenas.



Ese álbum no es sólo un conjunto de diez canciones seleccionadas entre una treintena compuestas por Javi Maneiro y tocadas por los miembros de su banda, en la que está su inseparable Kuervo a la guitarra y de Pony al bajo, con los que ya trabajó en Jabon Blue, y a los que se suma el batería Manu Rey, con el que comparte escenario en Heredeiros da Crus, y el mencionado Iago Lorenzo, que también realiza grandes aportaciones a la guitarra. Los títulos de las canciones que conforman el disco son “Eclipsándolo todo”, “Mandíbulas”, “Hojas de papel”, “Niña Margarita”, “Juana y Juan”, “Pies descalzos, besos salados”, “Que gran tortilla”, “Abrir otra puerta”, “Lágrimas felices, triste sonrisa” y “El palo mayor”. Algunos de ellos suenan por el nombre, como el primero y el sexto, pues fueron los dos singles que había editado en 2014 y 2015 junto al productor Juan de Dios, o el quinto de su paso por Jabon Blue, pero al escucharlos suenan distintos, incluso se han eliminado partes de la letras que parecían imprescindibles, para ser temas completamente nuevos, con un sonido de gran calidad.



Maneiro asegura que se podrá encontrar de casi todo, menos canción protesta, pues a su juicio “non estamos nunha época na que haxa que seguir metendo o dedo na llaga. Xa chegou coa campaña furtiva, e por eso que hai temas de amor, desamor e de cuestións que che poden pasar na vida. Traballamos moito nas letras, tanto na calidade coma no que dicimos”. Le recomienda a todos “que lle dean dúas escoitas antes de dar unha opinión. Ten moito máis rock, moito mellor producido e cunha calidade máis grande”. En ese sentido, el cantante dijo que tuvo la suerte de encontrar un buen equipo de trabajo para que todo funcione. “Desta vez din no cravo, non só nos músicos, senón incluso no productor. Descubrir a Iago Lorenzo foi un puntazo, cunha experiencia incrible na grabación”. Recuerda que cuando llegaron él y Kuervo con todo "currado coas cordas e voces" y ese productor que nada valía y que le llevásemos una guitarra acústica y con la voz e iban a vestir las canciones desde cero. "Pechámonos nove días nunha casa e creamos, compuxemos e démoslle a volta a cancións como 'Eclipsádolo todo', que viñan grabada cun productor número un como Juan de Dios, e levámola a outro estilo totalmente distinto", precisó Javi.



Los alumnos del IES Número 1 de Riveira pudieron escuchar en directo un aperitivo de ese disco, con la interpretación en acústico de la canción que cierra este trabajo y se quedaron boquiabiertos. Fue la forma que tuvo de agradecerles a ellos y a los más de 200 niños que le enviaron videos de apoyo y que han contribuido de una manera significativa a que la campaña de crowdfunding fuese un éxito. Pero también se refirió al mensaje que, al contrario que los adultos, de que ellos no quieren ser furtivos, generando una reflexión en cuanto a que dedicándose a eso van por mal camino. Y le sorprendió gratamente que le llegasen los mensajes de “eu son furtivo” por parte de gallegos como Carlos Blanco, el Mago Teto y otros enviados desde el Polo Norte, Venecia, Londres o Escocia, así como decenas de gallegos anónimos que les apeteció grabar un vídeo diciendo "eu quero ser furtivo". Asegura que "foi impresionante, síntome orgullosísimo do apoio que recibín da xente".

KUERVO

"Normalmente hago mi aportación a cada trabajo en el que participo, pero en esta ocasión succioné como un loco. Iago Lorenzo es una máquina, es muy cañero. Estoy enamorado de como trabaja". Con etas palabras se expresa Kuervo al hablar de su implicación en el disco de Maneiro. Asegura que durante el tiempo que ha estado con este productor no sólo le ha cambiado la forma de hacer música, sino que va mucho más allá, pues incluso le incluyó en la manera de vestir y de ver la vida. "Yo nunca escupía y ahora lo hago", precisa el guitarrista. También afirmó que desde hace tiempo le gustan grupos como los Pixies y otros menos conocidos, y que no eran del gusto de su pandilla, "pero a Iago le encanta ese palo y entonces pensé que debía parar un momento, cambié el GPS y me puse en modo Pixies y a disfrutar como un enano". Sobre "Furtivos" asegura que es con el disco que más disfrutó de los once en los que ha participado. "Con Forraje lo pasé muy bien porque siempre trabajábamos entre colegas muy a gusto, como en Jabon Blue, pero mis grupos de cabecera son como Maneiro", subrayó.