En Marea compara la dejadez de Dieste hacia el Pazo de Goiáns con la quema de Roma por Nerón

El Marea comparó la inacción y el pasotismo del alcalde de Boiro, Juan José Dieste, hacia el Pazo de Goiáns, dejando que se siga deteriorando con el paso del tiempo y a causa de otras incidencias, con la quema con la que el emperador Nerón destruyó Roma porque no le gustaba. La portavoz municipal de Boiro Novo, Dores Torrado, hizo suyas estas palabras que le trasladó hace días una maestra en la calle respecto a como está gobernando el PP en relación a este elemento patrimonial de la villa que está cualificado como Bien de Interés Cultural (BIC).



Estas manifestaciones las hizo junto a tres de sus compañeros de En Marea, como el portavoz parlamentario de dicha formación, Luis Villares, y las disputadas Luca Chao y Ánxeles Cuña, miembros de la Comisión de Cultura e Patrimonio en el Pazo do Hórreo. Recordaron que el Pazo de Goiáns pasó a ser propiedad municipal en el año 2010 y que su deterioro no dejó de crecer, precisando que “a situación de derrubo na que se atopa é alarmante, sen que se advirtan por parte das administracións medidas para evitar a perda completa dun patrimonio tan importante e de tanto valor histórico e patrimonial”. Por ello, En Marea propondrá al Parlamento la puesta en marcha de un plan de rehabilitación integral del inmueble para que ofrezca un uso final público para el mismo.



Villares dijo que lo que pretende su formación es que se lleve a cabo la restauración de este complejo monumental en colaboración con el Concello boirense y dotarlo de un presupuesto inicial para acometer las operaciones necesarias para la conservación del paso, evitando derribos y robos, así como dotarlo de una vigilancia efectiva en el plazo más breve posible. Para ello, presentó una Proposición No de Ley para que la Xunta asuma su responsabilidad en la conservación y en hacer cumplir la ley sobre los monumentos catalogados como BIC. Villares denunció la existencia de una connivencia a la jora de hacer una dejadez de funciones, con un incumplimiento de la ley por parte de la administraciones gobernadas por el PP, y “que trae consigo la perda e a caída irremediable do noso del patrimonio cultural” precisó el portavoz de En Marea.



Torrado dijo que el Concello ni tan siquiera exigió la restitución del muro perimetral a las compañías aseguradoras de tres vehículos que lo derribaron. Y cree que el estudio encargado para saber el uso que darle al pazo es una maniobra para su privatización.