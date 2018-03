En Marea llevará al Parlamento los vertidos al mar en Boiro por graves fallos en el saneamiento

Después de que los vecinos del lugar boirense de Esteiro volvieran a denunciaron a finales del año pasado los vertidos de aguas fecales, que indicaban que se estaban realizando de manera intencionada y directamente al mar, desde la estación de bombeo instalada en medio de ese núcleo de población hace más de un año y medio, los diputados Carmen Santos y Marcos Cal, de En Marea, se han interesado por esta grave situación. A primera hora de la tarde de ayer se desplazaron a esa zona para conocer de cerca el problema del que tuvieron conocimiento también por los representantes de la asamblea ciudadana Boiro Novo. Ambos, que son responsables de los asuntos de mar y de medio ambiente, llevarán al Parlamento de Galicia iniciativas para que las conselleiras de esos departamentos, Rosa Quintana y Beatriz Mato, respondan al respecto, por entender que esos vertidos tienen afección en bancos marisqueros y en el medio natural y la salud pública.



Carmen Santos manifestó que al Partido Popular se le llena la boca y presume de la inversión que está realizando en materia de saneamiento, pero en el caso de Boiro, como sucede en otras localidades de la comarca como Ribeira, en donde calificó de “esperpéntica” la situación generada por las instalaciones de la nueva EDAR, “estase a despilfarrar os cartos”. Precisó que en la actuación ejecutada con el pozo de bombeo en Esteiro, junto al de Subuqueiro y un sistema telemático “se gastó más de un millón de euros “pero as instalacións non funcionan”, y agregó que ello provoca que se registren malos olores y los vertidos descontrolados. Precisó que el mal funcionamiento de la estación de bombeo la tratan de corregir con “arranxos artesanais e chapuceiros” que no sólo no corrigen la situación sino que la agravan o la traslada a otros sitios, como O Saltiño.



Por su parte, la portavoz de Boiro Novo, Dores Torrado, indicó que le vienen haciendo un seguimiento al pozo de bombeo de Esteiro, y que pudieron comprobar como sólo se ha hecho una reparación de mantenimiento con la retirada de lodos, “polo que o gasto realizado só serviu para soterrar un millón de euros”. Y añadió que para no saturar dicha instalación la solución adoptada es permitir que vierta un poco antes, concretamente en el muelle de Chouza. Y sostiene que el alcalde boirense, Juan José Dieste, tiene responsabilidad por no vigilar la obra y su funcionamiento, además de la Xunta “pola xestión da obra, que resultou ser unha chapuza medioambiental en pleno núcleo de Esteiro”. Por ello, demanda una actuación integral de mejora del sistema y no un mantenimiento que, asegura, no sirve de nada.