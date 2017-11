Mariscadores faenan en la zona de Esteiro en donde se vertieron fecales de la estación de bombeo

Mariscadores de la Cofradía de Cabo de Cruz faenaron en la jornada de ayer en la zona costera de Esteiro en donde se realizó un vertido de aguas fecales desde la estación de bombeo del referido lugar boirense. Este hecho llamó poderosamente la atención de los residentes en la zona, que decidieron hacer pública esa situación por considerar que alguien debe actuar para impedir que se desarrollen ese tipo de labores en las condiciones de contaminación de las aguas, además de que el marisco se pueda estar alimentando de esas aguas residuales.

Varios de esos vecinos de Esteiro, a los que se sumó el grupo municipal de Ciudadanos Boiro (C’s), denunciaron la irresponsabilidad del Concello boirense al no comunicar a la consellería correspondiente el vertido directo realizado a esas aguas desde la estación de bombeo, para que se paralizase el marisqueo, pues de lo contrario ese producto va a entrar en la cadena alimenticia en unas condiciones inadecuadas para su consumo. Un boirense mantuvo en la tarde del martes una conversación con un mariscador del pósito crucense y le advirtió sobre la situación que se registraba en Esteiro, agregando que no serían capaces de ir a mariscar donde está contaminado y luego de venderlo. Esa persona añadió que la respuesta que recibió de ese profesional del mar fue que desde la Cofradía de Cabo de Cruz les indicaron que tenían que ir a faenar a esa zona, “algo que non fala moi ben do sector, que está a tirar pedras contra o seu tellado”, dijo el vecino sorprendido.



El grupo municipal de C’s criticó ayer al alcalde por no escuchar las reiteradas quejas de los vecinos, debidas a los malos olores y por el mal funcionamiento del pozo de bombeo de Esteiro. “Desde fai tempo, os veciños lévanse queixando dos malos cheiros e do mal funcionamento do pozo de bombeo construido á beira dun parque infantil e por iso desde Cidadáns queremos facernos eco desa reclamación popular para que se proceda ao seu arranxo”, dijo su portavoz, Javier Chouza. Este concejal añadió que no se puede permitir que una estación de bombeo que se construyó hace algo más de un año para resolver un problema “cause outro maior”, y se pregunta si son estas las obras en las que se gastan los impuestos de los vecinos. Chouza también quiere “que sexa o alcalde, que para iso lle pagamos cada ano 50.000 euros, o que lle responda sobre quen foi o que mandou bombear as augas residuais do pozo directamente ao mar”.