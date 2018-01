Más de 1.200 personas participan en las principales Cabalgatas de Reyes que se celebran en la zona

Más de 1.200 personas participarán en las cuatro grandes Cabalgatas de Reyes programadas para esta tarde en la comarca y cuyas salidas sufrirán modificaciones en el horario debido a la previsión de adversas condiciones meteorológicas, e incluso no se descarta que puedan llegar a suspenderse o reducirse únicamente a los actos que sean a cubierto. La más numerosa será la de Ribeira, con más de 500 integrantes de la comitiva real. La cita arrancará a las 18.30 horas -una hora más tarde de lo inicialmente anunciado- con la llegada de sus Majestades de Oriente al relleno portuario para emprender el recorrido de costumbre por el Malecón, Praza da Concordia, Rúa de Galicia, Praza de Compostela, Romero Ortiz, Malecón, Rosalía de Castro, Alcalde Fernández Bermúdez, rotonda de la Sirena y Rosalái de Castro hasta la Praza do Concello, donde los recibirá el alcalde. Formarán la comitiva once carrozas: tres para Melchor, Gaspar y Baltasar, una para la Estrella de Belén y siete con la temática “a fantasía dos sonos”. Y desfilarán la Banda de Música de Barro, Fanfarria Ferruxe, Os Santiaguiños de Padrón y la Banda do Cristo da Boa Música de Ferrol, mascotas de dibujos animados (la Patrulla Canina, Bob Esponja y Pocoyó), y habrá un tren infantil de tres vagones . Se repartirán alrededor de 1.500 kilos de caramelos aptos para celíacos.

Desde las inmediaciones de la capilla de A Magdalena, en Lampón, está previsto que salga a las 17.30 la Cabalgata oficial boirense, que presume de ser la más barata de España, pues tiene un coste de 6.000 euros, y que contará con ocho carrozas, que fueron sometidas a diversos procesos de renovación, como la estrella para la carroza del belén, en que niños vestidos de pastores y de traje gallego acompañarán a la Virgen María, a José y al Niño Jesús; y en la instalación eléctrica e iluminación de las carrozas reales; y de restauración y mantenimiento, con el pintado engrasado y revisión de los carros. La comitiva se extenderá a lo largo de un kilómetro y estará formada por unas 400 personas, entre las que habrá soldados, romanos, lanceros, antorcheros, cabezudos y la Banda OJE de Ferrol, la Banda de Gaitas Buxaina, el grupo tradicional Arume y los grupos de gaitas Barlovento y Andavía y la Banda de Música Municipal de Boiro. Tras pasar por Goiáns y la Rúa Principal, la primera parada será en el consistorio con la recepción oficial de la corporación municipal, para dirigirse luego por la calle peatonal hacia Praia Xardín, Paseo Marítimo Escarabotiño y O Pontellón, para bajar hacia el puerto de Escarabote, en cuyo centro social se celebrará una misa, seguida de un espectáculo de fuegos artificiales. Se repartirán 200 kilos de caramelos.

Los actos en Rianxo arrancarán a las 17.30 horas con un belén viviente en el pabellón municipal de deportes, con ambientación a cargo de l asociación cultural Fogo Fatuo, y una hora después llegarán los Reyes Magos por mar al puerto de la localidad y empezará el desfile de carrozas por la villa, siempre que el tiempo lo permita, con un recorrido por el Paseo da Ribeira, Praza Castelao, Rinlo, Irmñans Insua, Rúa dos Mestres y Rosalía de Castro. El recorrido rematará en el referido polideportivo con la recepción a Sus Majestades de Oriente y reparto de caramelos. Y en A Pobra, la salida de la Cabalgata, integrada por 100 personas, está programada para las 17.30 horas desde la estación de autobuses, pasando por las calles Díaz de Rábago, da Paz, Gasset y Venecia, con la animación de los grupos Trécola, Xiada y Caramiñas. Pero si no se puede desarrollar por la lluvia se anunciará que quedará suspendida automáticamente y se pasará directamente a la ofrenda a los Reyes Magos en el belén, que tendrá lugar en el pabellón de Venecia a partir de las 18.00 horas. Se repartirán mil kilos de caramelos sin gluten. l