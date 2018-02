Medio Ambiente eliminará 15 puntos de vertidos incontrolados en Boiro

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha dado comienzo a los trabajos destinados a eliminar quince puntos de vertidos incontrolados que existen actualmente en el concello de Boiro. El coste total de las labores asciende a 30.412 euros y estas se enmarcan dentro de una campaña del gobierno gallego para identificar y erradicar este tipo de focos.

Concretamente, la más de una decena de vertederos incontrolados existentes en el municipio barbanzano han sido detectados en zonas como el Pazo de Goiáns y lugares como Mosquete, Bermo, Sandrenzo, Candosa, Santa María de Castro, Abanqueiro (dos puntos), Pedra do Outeiro, Mirador Vista Alegre, Salgueiro, Comoxo, Cadarnoxo, Rodullo y Montaño.



Recogida y clasificación

En cuanto a los trabajos que iniciarán desde la Consellería de Medio Ambiente, estos consistirán en la recogida, clasificación y retirada del material. Además, posteriormente, se procederá a la “revegetación” de las zonas, mediante el extendido de tierra vegetal e hidrosemilleros, han explicado desde el departamento autonómico.

Con la limpieza de estos puntos de vertido incontrolado se persigue, desde la administración gallega, minimizar y corregir los impactos originados en estas zonas “logrando a integración do lugar co seu entorno e eliminando o hábito que na poboación existe de seguir depositando lixo nestes lugares”.



Estrategia global

La iniciativa de la Xunta de la que, en esta ocasión, será objeto el concello de Boiro, forma parte de una estrategia global continuada, destinada a la correcta gestión de los residuos. Además de puntos de vertidos incontrolados, en esta iniciativa también se incluyen otras instalaciones tales como los puntos limpios.

El objetivo que se persigue con estos programas es facilitar a los concellos gallegos el cumplimiento de sus competencias en materia de residuos urbanos. Por otro lado, también se quiere permitir a los ciudadanos realizar una correcta gestión, “segundo o establecido na xerarquía europea de residuos”, que pivota sobre los pilares de la prevención, el reciclaje, la valorización material, la valorización energética y la eliminación, tal y como ha explicado la propia Consellería de Medio Ambiente a este respecto.