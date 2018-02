El mirador de Pedra da Rá supera la primera y selectiva criba para aspirar a ser “Building of the year”

La remodelación del mirador de Pedra da Ra acaba de superar con éxito la primera y dificilísima criba y es una de las cinco actuaciones nominadas en la novena edición de los premios “Building of the year” (Obra del año) de entre as 181 candidaturas iniciales que concurrían a este galardón que concede a publicación online especializada ArchDaily (https://www.archdaily.com/) sobre arquitectura y que cuenta con medio millón de lectores diarios y 160 millones de páginas vistas al mes, con versiones en inglés, castellano, portugués y chino.



La masiva votación de los vecinos resultó, según indicaron fuentes municipales, determinante para este nombramiento y ahora comienza una segunda fase en la que se puede seguir apoyando la obra diseñada por Carlos Seoane en el monte de A Cidá para que sea la gran triunfadora de estos premios en la categoría Arquitectura Pública. Para ello, se abre un nuevo plazo hasta el miércoles 7 de febrero, a las 16.00, en el que aquellos que lo deseen pueden votar por la obra ribeirense en el enlace https://boty.archdaily.com/us/ 2018/candidates/109612/pedra- da-ra-lookout-point-slash- carlos-seoane. La web de ArchDaily indica que la vencedora final se conocerá el 8 de febrero.



Las otras cuatro candidatas son la Plaza Israel Plads y el parque infantil Park’n’Play, ambas en Copenhague (Dinamarca), el jardín público Seoullo 7017 en Seúl (Corea del Sur) y el parque Zaryadye en Moscú (Rusia). Hubo 3.500 aspirantes al conjunto de los galardones, de los que quedaron seleccionados cinco por cada modalidad. l