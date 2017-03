RIVEIRA - Cuatro montajes conforman la oferta de la Mostra de Títeres en un mes de abril dedicado a las artes escénicas

La Concellería de Cultura de Riveira programó un año más, y ya van diez de manera consecutiva, su Mostra de Títeres “Ti-ti Ritando” para ofrecer una selección de los mejores montajes de marionetas que se están representando en los escenarios de la comunidad gallega. La edil de dicho departamento municipal, Herminia Pouso, desgranó el cartel de este ciclo que está integrado por cuatro funciones, que están encardinadas en un mes de abril, que incluye otras representaciones de artes escénicas. Además, estará dedicado a los libros, teniendo en cuenta que se conmemoran los días del Libro Infantil y Juvenil y el Día Internacional del Libro.



En esta ocasión, se contará con la compañías tanto de Galicia como de fuera de la comunidad, concretamente, con la madrileña Hilando Títeres, que pondrá en escena “Juan Feroz y Lobo López” (1 de abril), y otra radicada en esta región pero cuyas componentes son vascas, Larraitz Urruzola, que hará lo propio el día 29 con “A viaxe de Rosalía”. La representación gallega llegará de la mano de A xanela do maxín que, además de “Murmurio do mar” (día 8) pondrá en escena su nuevo montaje en el que combina marionetas y música en directo bajo el título “As aventuras de Gale” (día 22).



Las funciones tendrán lugar en el auditorio municipal riveirense todos los sábados de abril a partir de las siete de la tarde, excepto el día 15 por ser Sábado de Pascua y coincidir en plenos festivos de Semana Santa. Las entradas, que serán gratuitas, se podrán retirar desde media hora antes de cada función hasta completar el aforo, priorizando al público infantil, “un neno por adulto en caso de encher o patio de butacas”, precisó la concejala.



Pouso Maneiro indicó que también se va a conmemorar el Día das Artes Galegas, que este año estará dedicado a Maruja Mallo, a través de dos eventos puestos en marcha por las áreas municipales de Cultura y Educación. El 31 de marzo (21.30 horas) en el auditorio habrá la representación teatral “Mensaxe do mar” con Fantoches Baj, sobre a vida de la pintora gallega que servirá para celebrar el Día del Teatro (27 de marzo). Los actores representarán a Maruja Mallo y también a Pablo Neruda y Federico García Lorca. Y la biblioteca municipal dará cabida entre el 1 y 30 de abril a una exposición integrada por 40 volúmenes en los que se refleja la trayectoria biográfica, artística e intelectual de esta creadora plástica.