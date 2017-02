No ganan los mismos, sino “Os de sempre”

La murga de la asociación A Redonda Vella, de Castiñeiras, había recuperado el año pasado el cetro en el tradicional festival de Carnaval de Riveira, pero este año se puede decir que no ganaron los mismos, sino “Os de sempre”, que hicieron pleno con 25 puntos y se levaron mil euros. Ese es el nombre del grupo de Porto do Son que se presentó con la murga “País de lobos”, en los que sus integrantes iban disfrazados de caperucitas rojas y de lobos. En la letra de su canción, sobre música de popurrí popular -no faltó su versión del “Que si, que no” de El Símbolo-, se incluyeron referencias a que el objetivo de esos personajes es vigilar los montes para que no les vuelvan a prender fuego “que xa está ben de cheirar tanto fume”. Tampoco faltaron las referencias a Mariano Rajoy y sus “recortes”, lo bien que se vive de presidente, la “estafa” de las eléctricas, el retraso de la jubilación hasta los 67 años y remató con una petición para que “gobernen con máis cabeciña” y que están hartos de tanto robo de su dinero.



El segundo puesto, con 21 puntos y 600 euros de premio, fue para A Redonda Vella y su “Murga de Castiñeiras 2017”, que iban disfrazados de tribu que siente adoración por dios “EDAR”. Sus referencias a la depuradora de Couso no faltaron desde el primer momento, al hablar del “cheiro que é para morrer”, con el deseo de que se arreglen los problemas detectados; pero también a la escasa iluminación en las calles, que provoca que digan que “coas luces pendentes hai máis delincuentes”; pero tampoco faltaron referencias a la peatonalización del casco urbano, a las victoria electorales de Rajoy y de Trump, el dinero negro en Panamá, la petición para que los ingleses nos devuelvan el peñón de Gibraltar, la demora en la inauguración de la nueva lonja y al anuncio del alcalde riveirense de que no volverá a presentarse a las elecciones.



Y en el tercer peldaño quedó la asociación Amencer con la murga “Imos loitar” con una letra en la que no faltan las referencias a los recortes en Educación, Sanidad y Dependencia, para hablar también de la corrupción y decir que los partidos políticos no pintan nada sino que son marionetas que se doblan ante “os cartos” que son los que mandan, los problemas de la EDAR y “os favores do noso Borbón”. Como aperitivo del festival de murgas y comparsas hubo un desfile del auditorio hasta la carpa municipal por la calle peatonal para luego desarrollarse una gala que se le hizo larga y pesada al público por su guión excesivo. Si resultaron entretenidas comparsas de la Residencia do Maior y de la asociación Alfaia, así como las murgas infantiles de Alfaia -Los piratas- y de El Tomasón -La magia del baile-, y las murgas del Club de Xubilados e Pensionistas do Mar de Riveira con su “Foliada de Entroido” y las de las asociación Haveira y de vecinos de Carreira. El cierre lo puso la murga de la REI Cofradía da Dorna, y su cansina inquina con A Pobra y su obsesión con “faser un muro nos dominios de Ruis para separar as mareas”, y que “non se ofendan porque estamos de parranda”.