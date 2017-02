RIVEIRA - Notifican el ingreso en prisión a un caco que tiene atemorizados a sus vecinos de Olveira

Un juzgado de Riveira le notificó ayer a un vecino del lugar de Bretal, en la parroquia riveirense de Olveira, su ingreso voluntario en prisión, para lo que tiene un plazo de diez días, y que de no cumplir se ordenará su busca para proceder a su traslado por parte de las fuerzas de seguridad al centro penitenciario. Se trata de Roberto Carlos Lema Vila, “Roberto do Viso”, de 33 años, un conocido delincuente que tiene atemorizados al resto de habitantes de su zona de residencia. Lo que aún no ha trascendido es el tiempo de la condena y si es por una causa o la suma de varias, pues cuenta en su historial delictivo con múltiples antecedentes.



Esa notificación la recibió en los propios juzgados, a donde una patrulla de la Policía Nacional lo llevó esposado tras su detención horas antes por su supuesta implicación en un robo con fuerza registrado en torno a las seis de la madrugada del pasado domingo en el bar de la casa de cultura de Olveira, en el que tras romper el cristal de la puerta principal, se llevó la caja registradora, que posteriormente reventó en unas piedras junto al cementerio del lugar. Sin embargo, no se llevó botín alguno pues esa máquina estaba vacía. Fue identificado por su hermano, que pasaba la noche allí con permiso de su responsable, para huir de Roberto do Viso, tras las lesiones que presuntamente le causó en una discusión familiar.



El juez le tomó declaración, en la que negó su implicación, y dictó un auto de puesta el libertad con cargos, aunque tras la referida notificación judicial parece que su tiempo en libertad tiene los días contados. Algunos vecinos que tuvieron conocimiento de este anuncio indicaron que, al menos, respecto a Roberto do Viso descansarán tranquilos una temporada, pero advierten que hay otros cacos en la zona, para los que les tarda la adopción de medidas similares.