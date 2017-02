RIVEIRA - Una nueva pelea en la zona de la movida se salda con destrozos en un local de hostelería

El casco urbano de Riveira volvió a ser en la madrugada del domingo escenario de peleas, dando continuidad a la registrada hace una semana en las inmediaciones de la Praza do Concello y que acabó con dos jóvenes detenidos por lesiones. En este caso, se recibieron avisos por varias reyertas y una se saldó con destrozos en un local de copas.

La Policía Local recibió la primera alerta en torno a las dos menos veinte del día 12. Era por una pelea en la Rúa Churriana y aunque los agentes municipales respondieron inmediatamente, no encontraron nada al llegar al lugar. Cinco minutos después llegaba otro aviso de una reyerta en la Porta do Sol, que se desconoce si tenía alguna relación con el anterior aviso.

El alertante señaló que había una treintena de personas que se dirigían hacia la Plaza de Compostela para pegarle a un hombre de 22 años. Sin embargo, ni los agentes ni los funcionarios de la comisaría pudieron ver nada y sospechan que el tumulto se disolvió antes de su llegada.

Pero los avisos por peleas no acabaron ahí, pues en torno a las tres menos diez se inició una discusión entre dos jóvenes de unos 20 años de edad. El detonante pudo ser una quemadura con un colilla de cigarro. La reyerta había comenzado en la terraza de un local de la Praza de Vigo y continuó en el interior del mismo, en donde las mesas y sillas acabaron por los suelos, así como infinidad de trozos de cristales de vasos de consumiciones.

Según relataron algunos testigos a las fuerzas de seguridad, tras salir de dicho establecimiento hostelero, la pelea continuó en la zona de Campo de Marte, en donde funcionan otros bares de la movida nocturna. Entre el personal del local en el que se inició la reyerta había gran malestar por los destrozos que habían causado y se les dieron indicaciones para que acudieran a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santa Uxía a presentar la oportuna denuncia. Según indicaron algunas fuentes, en el momento en que se estaba registrando esa pelea también había otra en otro punto de la ciudad y que fue atendida por una patrulla de la Policía Nacional.