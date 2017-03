A POBRA - Un nuevo testimonio reforzaría la teoría de que Diana Quer desapareció fortuitamente

Un nuevo testimonio podría reforzar la teoría de que la desaparición de Diana Quer se produjo de manera fortuita como parece estar apuntando últimamente la investigación, frente a quienes aún mantienen la hipótesis o creencia de que fue algo planificado. Se trata de una joven de Riveira que vivió una experiencia aquella noche, escasas horas antes de que se le perdiera de vista a la joven madrileña. Había estado junto otra persona en una celebración de amigos en el sur de la provincia de Pontevedra y de regresó hacia la capital barbanzana se les averió el coche y, tras llamar al servicio de asistencia en carretera, fueron trasladados por una persona en un vehículo hasta su lugar de residencia.



Esa joven recuerda que el viaje de regreso lo iniciaron en torno a la medianoche del 21 al 22 de agosto. Al comienzo del trayecto llegó a mandarles fotos a sus amigos para informarles de lo que les había pasado y decirles que no se preocupasen que ya estaban de vuelta hacia la capital barbanzana. En el resto del viaje recuerda que estuvieron hablando sobre las posibilidades de la avería que había provocado que el coche les dejase tirados en al carretera, e incluso llegaron a comentar cosas más personales. Hacia las dos de la madrugada ya estaban en su casa de Riveira y el hombre inició el regreso hacia la provincia pontevedresa.



PRIMERA VEZ

Como era la primera vez que la persona que les llevó hacía ese servicio, ni nunca estuvo por esa zona y no la conocía, la muchacha le dio indicaciones para que pudiera regresar, tanto por la Autovía do Barbanza, para lo que le dijo que debía coger el acceso en una rotonda con un barco en medio, como ir por la carretera que bordea el margen norte de la ría arousana -el vial AC-305, entre Riveira y Padrón-, y parece que finalmente se decantó por esta segunda. En un primer momento estuvieron manteniendo contacto a través de mensajes de voz de WhatsApp y el interlocutor le fue describiendo los sitios por los que estaba pasando. Cuando el profesional que los llevó hasta Riveira le dijo que acababa de ver un letrero que ponía A Pobra do Caramiñal y que esa localidad estaba en fiesta -era el Carme dos Pincheiros- y ella le respondió que iba bien y que dejaron de intercambiarse mensajes, pues la joven riveirense se acostó.



Pese a todo, el hombre que la llevó junto con su acompañante a casa siguió enviándole mensajes durante las horas siguientes, pero no tuvieron respuesta de ella pues estaba dormida. La joven señala que en el contenido de los mismos, así como en la conversación que mantuvieron durante el viaje hasta Riveira, casi no dejó de hacerle proposiciones, después de empezar a decirle que era muy guapa y agradable. Como empezó a ver que la atosigaba con mensajes, decidió bloquearlo y no quiso saber nada del asunto. Sin embargo, al enterarse por este periódico de que los investigadores trabajan sobre la teoría de una desaparición fortuita, le vino a la memoria lo sucedido aquella noche y que prácticamente olvidara.



La muchacha riveirense cree que la Guardia Civil podría investigarlo y comprobar si tiene alguna relación. Ella dijo que podría adaptarse a la descripción de la persona a la que Diana Quer hace referencia cuando le manda un mensaje a un amigo de Madrid diciéndole “me estoy acojonando” pues un individuo la estaba llamando. Tras conocer este testimonio, Diario de Arousa dio traslado del mismo a la Policía Judicial de la Benemérita para que contacte con la joven por si lo considera de interés.