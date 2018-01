Un octogenario de Artes resulta herido en una salida de vía en O Vilar tras dar algunos bandazos

La carretera de titularidad provincial DP-7302, de Artes a la rotonda del cruce de O Vilar, a la altura del kilómetro 5, fue escenario poco antes de las cinco de la madrugada de ayer de un accidente de tráfico consistente en una salida de vía de un vehículo, cuyo conductor resultó, inicialmente y salvo complicaciones, herido leve. El siniestro se produjo en la curva previa al núcleo de población de O Vilar cuando un Renault Clío conducido por un vecino de la parroquia ribeirense de Artes, cuya identidad responde a las iniciales F.S.S., de 83 años, que al parecer circulaba de regreso hacia su domicilio, se salió de la calzada por el margen izquierdo, rebasó la acera y acabó en una finca..

Según pudo saber este periódico, una patrulla de la comisaría ribeirense de la Policía Nacional se encontró de frente a ese vehículo, llamándoles poderosamente la atención que no llevaba los faros encendidos pese a ser de noche e incluso que daba algunos bandazos de un lado a otro de la carretera. Por ese motivo, dieron la vuelta en donde pudieron para interceptarlo antes de que pudiera ocasionar un accidente. Pese a ello, no lograron evitarlo, pues cuando estaban alcanzando a ese coche, éste se salió de la vía. Los agentes se interesaron por el único ocupante del vehículo, que sangraba por la nariz y la boca y aparentemente no parecía presentar ninguna otra herida.



Seguidamente, esos efectivos de la comisaría alertaron a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico a una ambulancia asistencial, que procedió al traslado de la víctima al Hospital do Barbanza. También avisaron a la Policía Local de Ribeira, que nada más llegar puso el suceso en conocimiento del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, desde donde se informó al 061, que ya fuera alertado, a la dotación de guardia en el parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a la Guardia Civil de Tráfico de Santiago, que llegó al lugar del suceso en torno a las tres y media de la madrugada y se encargó de instruir las diligencias pertinentes, estando pendiente de aclararse varias circunstancias.

También acudió Grúas Galicia para proceder a la retirada del vehículo, una labor que no se llevó a cabo hasta pasadas las once de la mañana de ayer, una vez se aclaró la compañía de seguros del coche, debido a que el coche no entorpecía la circulación rodada. l