La oposición califica al alcalde de “cobarde” por convocar un pleno en horario laboral

La oposición municipal de Boiro calificó de “cobarde” al alcalde por convocar para hoy un pleno extraordinario y urgente, sin la antelación suficiente y lo fijó para la una de la tarde, cuando no podrá acudir mucha gente afectada por el único asunto a tratar, al coincidir con su jornada laboral. El único punto del orden del día es la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica. Los representantes de esos grupos municipales calificaron de “cobarde” la actitud del alcalde, Juan José Dieste, al indicar que se niega a dar la cara ante la plataforma de afectados por el cobro del rodaje de vehículos de más de 25 años.

Señalan que incluso es una “burla” a los ciudadanos afectados por la medida a adoptar, máxime después del éxito de la movilización que, en forma de caravana, se desarrolló hace días y que concluyó con la presentación de un escrito para solicitar que el pleno se celebrase a una hora que permita la participación de los vecinos. La portavoz de Boiro Novo, Dores Torrado, indicó que contactó con representantes de ese colectivo y manifestaron que “estamos flipando” y se mostraron enfadados por el hecho de que no se les tuviera en cuenta, “negándoselles o dereito á participación, tal e como se recolle no regulamento de participación cidadá, que lles permite intervir nos plenos para defender os seus intereses.

Torrado, que dijo haberse enterado de dicha convocatoria, como el resto de compañeros de corporación, a través de un mensaje de grupo de whatsapp por parte del notificador -por la tarde ya les hizo llegar la convocatoria-, manifestó que se enteraron de que el alcalde tenía intención de convocar a un pleno “clandestino, sen motivación especial e sen cumprir os requisitos legais”. La edil añadió que a media tarde de ayer aún no tenían la documentación, y se temían que les ocurriera como cuando se abordó el asunto del IBI “nolo entregaron entrando pola porta do salón de plenos”. Esta concejal precisó que el alcalde tuvo tiempo para convocar el pleno desde el 19 de noviembre en que remató el plazo de presentación de alegaciones, y entiende que “non é algo urxente ou sobrevenido”.

Raquel Suárez, del BNG, manifestó que “evidentemente, parécenos que os plenos se teñen que convocar con máis días de antelación, sobre todo cando é un asunto que xa sabían que tiña que ir a pleno antes de fin de ano. Nós, como grupo da oposición, tamén precisamos tempo para preparar os temas e dar unha resposta axeitada a cada asunto a tratar. Esta é a manobra dos gobernos con maiorías absolutas como é o do PP de Boiro”. La reacción de Manuel Velo, de ICBoiro, tampoco se hizo esperar, y lo calificó como “otra tropelía” del Ejecutivo local boirense, “acostumbrado a machacar a la oposición una vez más, a sabiendas que muchos concejales están de viaje”. Y agregó que “quieres sacar a hurtadillas el impuesto a los vehículos de más de 25 años, y que hasta ahora estaban exentos de pagar, y por eso convocan un pleno de forma irregular”.

El socialista Manuel Maneiro dijo que, “coma sempre, o señor Dieste non fai unha ao dereito”, y señaló que las personas sin recursos se ven “premiadas” por el alcalde con una tasa que no tenían y los que poseen coches o motos de colección y que no salen más que dos o tres veces al año. “Este é o Papá Noel de Boiro”, ironizó el edil del PSOE. Y Javier Chouza, de Ciudadanos, habla de mala planificación y desorganización en la gestión del alcalde, y que eso lo pagan los vecinos, así como le recriminó su talante antidemocrático y sectario. “No se quiere enfrentar a los problemas de cara y no da opción a expresarse. Dieste está descubriendo su verdadero yo”, agregó. Y concluyó que mientras el alcalde cobra un sueldo por ese cargo, otros tienen que prescindir de su trabajo para ir al pleno”.